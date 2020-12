Premierul slovac Igor Matovic, testat pozitiv cu COVID-19. Macron s-ar fi imbolnavit la summitul UE de saptamana trecuta

Se banuieste ca la acest summit s-a contaminat cu noul coronavirus presedintele francez Emmanuel Macron , ceea ce i-a determinat pe unii lideri europeni, dar si pe unii lideri francezi sa intre in carantina."Azi (vineri), sunt unul dintre voi", a scris Matovic intr-un mesaj postat pe Facebook El posteaza in mesaj o imagine cu rezultatul testului.Igor Matovic este al doilea lider european testat pozitiv cu COVID-19 in doua zile, dupa ce Emmanuel Macron a fost testat pozitiv joi, scrie Reuters.Circumstantele in care Macron a contractat SARS-CoV-2 nu au fost stabilite inca.Insa, potrivit ministrului francez al Sanatatii Olivier Veran, este "posibil" ca Emmanuel Macron sa se fi "contaminat" in cursul Consiliului European de joia si vinerea trecute, la Bruxelles, unde s-au reunit cei 27 de sefi de stat si de guverne din UE.CITESTE SI: Macron s-a mutat de la Palatul Elysee si s-a izolat la Versailles. Presedintele Frantei prezinta tuse, oboseala si febra dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19