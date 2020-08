Un tren de pe ruta Bucuresti - Targu Mures a luat foc in mers. Un alt incident recent: locomotiva unui accelerat a plecat fara vagoane

Locomotiva acceleratului Piatra Neamt - Bucuresti a plecat fara tren

Locomotiva trenului care se indrepta dinspre Bucuresti spre Targu Mures a luat foc in mers, iar personalul a intervenit rapid cu 16 extinctoare pentru a putea stinge focul. Locomotiva a fost declarata defecta, iar trenul va fi preluat de o alta locomotiva pentru ca toti cei 180 de pasageri sa poata ajunge la destinatie.Focul ar fi pornit de la un transformator al locomotivei care ar fi fost prost intretinut.Incidentul de sambata vine la mai putin de o saptamana dupa un alt incident stanjenitor pentru CFR CalatoriSambata trecuta, locomotiva acceleratului Piatra Neamt - Bucuresti a plecat fara tren. Locomotiva garniturii care urma sa plece spre Capitala la 9.10 a fost trimisa sa aduca vagoanele ramase blocate pe traseu intre Piatra-Neamt si Roznov, iar calatorii nu ar fi fost anuntati despre intarziere."Da, s-a intamplat in aceasta dimineata in Piatra-Neamt si chiar daca pare o gluma, va asiguram ca nu este. Calatorii care intentionau sa plece la Bucuresti, "inarmati" cu biletele aferente la purtator, au urcat in tren. Toate bune si frumoase pana aici.Au trecut 10 minute, 15 minute, 20 minute doar ca trenul nu mai pleca. Cativa oameni au coborat din vagoane pentru a vedea ce se intampla moment in care au constatat ca locomotiva a "facut picioare", de una singura. Nimeni nu i-a anuntat nimic, iar ei au ramas cu ochii-n soare, la propriu", scrie ziarpiatraneamt.ro.Locomotiva ar fi plecat sa tracteze un tren blocat pe sine intre Piatra-Neamt si Roznov un tren a ramas blocat pe sine.