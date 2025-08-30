Exercitiu de alarmare: In centrul Brasovului nicio sirena n-a functionat si nici nu exista vreun adapost

In centrul vechi al Brasovului nu a rasunat, miercuri, in timpul exercitiului ISU, niciun sistem de alarmare a populatiei, din cele doua existente.

De asemenea, nu exista un adapost in care s-ar putea refugia cetatenii si turistii in cazul producerii unui dezastru, acestea fiind, acum, pivnite.

Sirenele in judetul Brasov au pornit, miercuri, la ora 10:20, in total fiind 211 sisteme de alarmare, dintre care 18 nu functioneaza. In ceea ce priveste adaposturile, cele de la bloc au fost transformate in pivnite si depozite, iar in centrul orasului acestea nu exista.

Dintre cele 18 sisteme nefunctionale, doua sunt amplasate in centrul vechi al Brasovului, respectiv pe Dealul Cetatii, la Cetatuie, si la Hidromecanica.

"La Cetatuie exista un sistem de alarmare, insa este o problema de alimentare cu energie electrica, un cablu subteran este defect. Ar fi trebuit sa fie rezolvata problema de catre cei de la Electrica, dar nu s-a revolvat. De asemenea, mai exista un sistem la Hidromecanica, in Centrul Civic, care este amplasat pe una dintre cladiri, insa aceasta este dezafectata si complet deconectata de la electricitate", a spus Emil Puscasu, seful Serviciului de Voluntari pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Brasov.

Potrivit sursei citate, la nivelul municipiului Brasov exista 53 de sisteme de alarmare, respectiv 32 electrice si 21 electronice, doua dintre acestea, cele din centrul orasului, fiind nefunctionale.

Pentru anul acesta, Primaria Brasov intentioneaza sa modernizeze cinci sisteme de alarmare si sa cumpere trei sisteme noi, pentru acestea si pentru studiul de audit urmand sa fie alocata suma de 110.000 lei.

De asemenea, vor fi alocate fonduri si pentru marcarea a 145 de adaposturi publice cu semnul distinct de protectie civila si pentru reparatii la centrul de comanda. In bugetul pe 2017 mai este prevazuta si achizitia a 100 de saltele si 200 de paturi cu care sa fie aprovizionate adaposturile.

La randul sau, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a declarat ca alarmele pot acoperi 80% din suprafata judetului, restul de 20% din populatie putand fi informata prin alte mijloace.

Totodata, in zonele rurale, unde nu exista sirene, alarmarea populatiei se face prin intermediul clopotelor de la biserici.

In ceea ce priveste adaposturile subterane, la Brasov exista 145 de astfel de locuri, in principal la subsolurile blocurilor, insa nu toate sunt functionale, pentru ca locatarii le-au transformat in depozite sau beciuri.

"In multe dintre adaposturile publice, locatarii le-au transformat in beciuri, au depozitat acolo mobila si alte obiecte. Ideea este ca populatia este obligata sa elibereze aceste locuri, in termen de 24 de ore, in cazul in care se dau semnalele de alarmare.

De asemenea, acestea trebuie prevazute cu usa cu garnitura pentru a nu intra aerul, precum si cu o iesire de siguranta. Am fost in cateva locuri si aveau usi si chiar era curat adapostul", a spus Sfreja.

In schimb, in centrul vechi, nu exista niciun adapost subteran, pentru ca majoritatea locuintelor sunt foarte vechi, iar acestea nu au fost prevazute cu adaposturi in caz de dezastru.

Asa ca se pot folosi parcarile subternane, insa trebuie prevazute cu usi.

Reprezentantul ISU Brasov a mai precizat ca, in timpul exercitiului de miercuri, brasovenii nu au reactionat la alarma, insa asociatiile de proprietari vor primi instructiuni pentru a informa locatarii ce trebuie sa faca si unde sa se adaposteasca in cazul unor situatii de pericol.

