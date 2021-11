The New York Times, despre pandemia COVID din România: mesajele bisericii reluate de politicieni influenți au dus la explozia numărului de infectări

Mesajele anti-vaccin ale personalităților religioase de la vârf, reluate de politicieni proeminenți și de rețelele de socializare explică de ce România are acum cea mai mare rată de mortalitate din cauza Covid-19 din lume, se arată în articolul publicat în The New York Times.

În timp ce un nou val al pandemiei de coronavirus a lovit Europa de Est luna trecută, devastând populațiile nevaccinate, un episcop al Bisericii Ortodoxe din sudul României a oferit mângâiere enoriașilor săi: „Nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vedeți la televizor – nu te speria de Covid.”

Episcopul Ambrozie de la Giurgiu le-a spus credincioșilor din acest mic oraș, pe 14 octombrie, „nu vă grăbiți să vă vaccinați”.

Episcopul este acum cercetat penal de poliție pentru răspândirea dezinformării periculoase, dar apelul său anti-vaccin, reluat de politicieni de seamă și de voci influente de pe internet poate explica de ce România a raportat în ultimele săptămâni cel mai mare procent din lume al ratei de deces în rândul locuitorilor din cauza Covid-19.

Marți, 2 noiembrie, aproape 600 de români au murit, cei mai mulți de la începutul pandemiei, notează New York Times.

Rata mortalității țării în raport cu populația este de aproape șapte ori mai mare decât cea a Statelor Unite și de aproape 17 ori mai mare decât cea a Germaniei.

„Acest val este mult mai rău decât celelalte – este ca un război”, a spus dr. Adrian Streinu-Cercel, care lucrează la cel mai mare spital de boli infecțioase, Institutul Național Balș, din capitala României, București. „Intrăm în secții, dar nu știm când vom ieși”, a declarat medicul.

Șase ambulanțe care transportau pacienți cu Covid care aveau nevoie de ajutor urgent așteptau afară ca lucrătorii medicali să găsească spațiu în saloanele pline, se amintește în articol.

"Ceea ce face creșterea deosebit de dificilă, este că ar fi putut fi evitată cu ușurință. Câțiva dintre cei care au primit vaccinuri s-au îmbolnăvit grav, dar acest lucru se datorează faptului că sistemul lor imunitar a fost compromis de tratamentul pentru cancer sau alte boli. Singurul motiv real pentru care cineva este aici este că nu s-a vaccinat”, a spus dr. Streinu-Cercel.

Ezitarea la vaccinare, alimentată de forțe puternice online și în lumea reală, a lăsat România cu a doua cea mai scăzută rată de vaccinare din Europa; aproximativ 44 la sută dintre adulți au primit cel puțin o doză, prima fiind Bulgaria, cu 29 la sută.

Per total, Uniunea Europeană se situează la 81 la sută, cu mai multe țări peste 90 la sută. Complicând lucrurile, România a rămas fără guvern de luna trecută, când s-a destrămat coaliția.

Bulgaria, de asemenea, are o rată foarte mare a mortalității Covid, cu spitale deja copleșite, pline de noi pacienți. Săptămâna trecută, unul dintre marile spitale din capitală, Sofia, a lansat o cerere pentru a primi ajutor de la studenții și voluntarii la medicină.

Letonia, în care ezitarea la vaccin este deosebit de puternică în rândul populației sale etnice ruse, a devenit luna trecută prima țară membră U.E. care a intrat într-o izolare completă, încă din faza incipientă a pandemiei în 2020.

Rusia, unde mai puțin de jumătate din populația adultă a fost parțial imunizată, și Ucraina, unde rata este sub o treime, au reimpus, de asemenea, restricții radicale, pe fondul cazurilor crescânde.

Rezistența înverșunată la vaccinare într-o gamă atât de largă de țări i-a lăsat pe mulți să caute răspunsuri în singurul lucru care îi unește: trecutul comunist comun și dezamăgirea larg răspândită față de dezordinea și corupția care au urmat.

„Știrile false au o influență imensă asupra populației noastre și, în general, în Europa de Est”, a spus Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România. „Ceva ce avem toți avem în comun în această parte a Europei este istoria noastră politică a comunismului”, a adăugat acesta.

Sub lideri precum Nicolae Ceauşescu, dictatorul de multă vreme al României, care a fost răsturnat şi executat în 1989, „nimeni nu avea încredere în vecinii săi, nimeni nu avea încredere în autorităţi, nimeni nu avea încredere în nimeni”, a spus colonelul Ghorghiţă.

Acest lucru i-a făcut pe mulți oameni să fie suspicioși cu privire la ceea ce oficialii și medicii le spun să facă, mai ales când internetul este plin de experți auto-declarați sceptici la vaccin care sfătuiesc contrariul.

„Toată lumea devine dintr-o dată expert, iar știrile false sunt peste tot, 24 de ore pe zi”, s-a plâns Silvia Nica, medic șef de urgență la Spitalul Universitar București.

În lipsă de paturi, a ridicat un cort mare de tratament în parcare și a transformat holul într-o secție Covid. „Nu m-am gândit niciodată că acest virus va rămâne atât de mult. Suntem cu toții epuizați.”

Care este situația în Statele Unite

Sectorul privat: administrația Biden a stabilit data de 4 ianuarie ca termen limită pentru companiile mari să impună vaccinări sau să înceapă testarea săptămânală a lucrătorilor, dar o Curte federală de apel a blocat temporar regula.

Forța de muncă din oraș: Unele orașe mari - New York, Los Angeles și Chicago - solicită muncitorilor municipali să se vaccineze.

Școli: California a emis un mandat pentru toți profesorii și intenționează să adauge vaccinul ca o cerință pentru a merge la școală.

Orașul New York are un mandat pentru profesorii și personalul din școlile publice.

Colegii: Peste 400 de colegii și universități solicită ca studenții să fie vaccinați.

Spitale: Multe centre medicale solicită angajaților să se vaccineze. Mandatele pentru lucrătorii din domeniul sănătății din California și statul New York au constrâns mii de persoane să primească vaccinurile.

România a început să-și vaccineze cetățenii în decembrie anul trecut și a pus programul în sarcina armatei, cea mai respectată instituție a țării, potrivit sondajelor de opinie.

A doua instituție de încredere este însă Biserica Ortodoxă, care a transmis semnale mixte cu privire la vaccinuri, Patriarhul Daniel de la București spunând oamenilor să se hotărască și să asculte doctorii, în timp ce mulți clerici locali și unii episcopi influenți au denunțat vaccinurile ca fiind opera Diavolului.

Colonelul Gheorghiță a spus că a fost șocat de amploarea racției anti-vaccinare. „Ei cred cu adevărat că vaccinurile nu sunt modalitatea adecvată de a opri Covid”, a spus el, adăugând că acest lucru a fost în ciuda faptului că „mai mult de 90% dintre decese sunt persoane nevaccinate”. Bătrânii, cei mai vulnerabili, au fost cel mai greu de convins, a spus el, doar 25% dintre persoanele de peste 80 de ani fiind vaccinate.

În centrul Bucureștiului, panouri uriașe afișează fotografii cu pacienți grav bolnavi din spitale, ca parte a unei campanii de conectare a oamenilor înapoi la realitate. „Se sufocă. Ne imploră. Regretă”, scrie pe un banner din centrul Capitalei.

Biserica Ortodoxă este deosebit de importantă datorită influenței sale puternice în zonele rurale, unde ratele de vaccinare sunt la jumătate față de cele din orașe precum București, unde peste 80 la sută dintre adulți au primit cel puțin o doză.

În Copaceni, o comună de la sud de București, lucrătorii unei mici clinici care oferă vaccinuri s-au declarat îngroziți de tiradele anti-vaccin ale episcopului Ambrozie.

„Lupt pentru a vaccina oamenii în fiecare zi, apoi vine el și le spune să nu se deranjeze”, a spus Balota Hajnalka, un medic care conduce clinica.

Ads