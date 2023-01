The Economist: Succesul Starlink în Ucraina a declanșat o nouă cursă spațială

„Este un fapt, participăm la cursa spațială”, a declarat directorul NASA, Bill Nelson, pe 1 ianuarie.

El a avertizat că, dacă China poate ateriza pe Lună înainte ca America să ajungă acolo, statul comunist poate profita de resursele satelitului natural al Pământului și poate chiar să le spună americanilor: „Stați departe de aici, acesta este teritoriul nostru acum”.

The Economist este de acord cu Nelson cu privire la începutul cursei spațiale. Cu toate acestea, conform publicației, șeful NASA se înșeală în privința Lunii. Satelitul natural al Terrei are o valoare simbolică, dar nu are resurse utile care să nu poată fi obținute pe Pământ cu puțin efort.

SUA câștigă cu Starlink

„Noua cursă spațială a fost declanșată de invazia Ucrainei de către Rusia. Are loc mai aproape de Pământ. Și America câștigă din ea mai ales datorită unei singure companii”, scrie The Economist, adăugând că această companie este SpaceX.

Fondată de Elon Musk cu scopul de a coloniza Marte, a creat rachete ieftine, reutilizabile, ale căror primele etape se întorc din atmosfera superioară și aterizează cu grație. Aceste rachete au făcut din companie o superputere spațială. SpaceX livrează acum mai multă marfă pe orbită decât toate companiile și țările la un loc. Din 2019, compania a folosit aceste capacități pentru a construi Starlink, o „mega-constelație” de sateliți concepute pentru a transmite internetul în locuri inaccesibile de liniile convenționale. În trei ani, SpaceX a lansat 3.500 de sateliți Starlink. Și aceasta este aproximativ jumătate din numărul total de sateliți activi de pe orbita Pământului. Compania urmează să lanseze alte 40.000 de astfel de dispozitive în spațiu.

Starlink pentru consumatori

Starlink este pentru consumatori. Dar la începutul războiului, guvernul ucrainean a cerut SpaceX să-i trimită antene portabile care să permită utilizatorilor să se conecteze la rețea. De atunci, Starlink a jucat un rol critic în eforturile de apărare ucrainene. Soldații folosesc Starlink pentru a menține comunicațiile, a localiza ținte, a încărca fotografii și videoclipuri și multe altele.

The Economist subliniază că Internetul prin satelit nu este o idee nouă, nici măcar pentru o zonă de război. Dar Starlink reprezintă o schimbare foarte mare din două motive. În primul rând, datorită posibilităților uriașe pe care le oferă. Anterior, comunicațiile prin satelit erau disponibile doar pentru ofițerii de nivel superior și operatorii de drone. Și la un nivel scăzut, comunicarea era asigurată prin radio. Starlink permite trupelor din afara liniei frontului să facă schimb de videoclipuri, fotografii și mesaje în timp real, în timp ce se deplasează dincolo de raza de acțiune a rețelelor mobile. Acest lucru oferă flexibilitate tactică esențială pentru războiul modern.

În al doilea rând, Starlink este imun la atacuri. Până acum, sistemul a rezistat încercărilor de a-l bloca sau de a-l pirata prin atacuri de hacking. Rusia susține că utilizarea sistemului de către armata ucraineană îl face o țintă militară legitimă. Dar dacă rețelele tradiționale de sateliți, care constau dintr-un număr mic de sateliți mari și complecși, sunt vulnerabile la loviturile cu rachete anti-sateliți, atunci „constelația” Starlink este opusul. Numărul de sateliți și viteza cu care SpaceX îi poate înlocui face ca încercarea de a-i doborî să fie inutilă. Compania a efectuat o lansare pe săptămână în 2022. Și anul acesta va acționa și mai repede.

Dar, în general, Starlink funcționează bine. În 2022, SpaceX a introdus proiectul Starshield, care își propune să adapteze Starlink pentru clienții guvernamentali și militari. Armata SUA a experimentat internet prin satelit de la companie chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei. Prietenii și dușmanii Americii și-au tras și ei concluziile. Odată, GPS-ul s-a dovedit atât de util încât multe alte țări au început să-și construiască propriile sisteme. În același mod, Europa, China și Rusia încearcă să-și creeze propriile „constelații” satelitare.

Beijingul și Moscova încearcă să găsească o modalitate de a ataca și de a perturba Starlink, dacă este necesar. Cursa a început. Până acum, datorită SpaceX, America a parcurs un drum lung ”, conchide publicația.

