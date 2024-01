Trump a primit milioane de dolari de la guverne străine în timpul președinției sale

Guvernul chinez și entitățile sale controlate de stat au cheltuit milioane de dolari la proprietățile deținute de Donald Trump în timp ce acesta era președintele SUA, potrivit unor documente financiare citate într-un raport făcut public joi, 4 decembrie.

Raportul este punctul culminant al unei investigații de aproape șapte ani. Se spune că înregistrările și documentele obținute de House Oversight Democrats dezvăluie „o rețea uluitoare de milioane de dolari în plăți făcute de guverne străine și agenții acestora direct către afacerile deținute de Trump, în timp ce președintele Trump se afla la Casa Albă”, scrie USA Today.

Fostul președinte Donald Trump a profitat în mod neconstituțional de pe urma președinției în timpul mandatului său la Casa Albă, obținând milioane de dolari pentru imperiul său de afaceri de la guverne străine, susțin democrații din Camera Reprezentanților într-un amplu raport.

Democrații din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat joi dimineață, 4 ianuarie, un raport de 156 de pagini în care îl acuză pe Trump că a exploatat președinția pentru a beneficia financiar el însuși și membrii familiei sale. Potrivit raportului, afacerile lui Trump au primit cel puțin 7,8 milioane de dolari de la guverne corupte și autoritare, printre care China, Arabia Saudită și Qatar.

Ads

„O rețea uimitoare de plăți de milioane de dolari“

Raportul reprezintă punctul culminant al unei investigații de aproape șapte ani. Acesta spune că înregistrările și documentele obținute de democrații de la House Oversight dezvăluie "o rețea uimitoare de plăți de milioane de dolari efectuate de guverne străine și de agenții lor direct către firmele deținute de Trump, în timp ce președintele Trump se afla la Casa Albă".

Printre constatările raportului și înregistrările disponibile pentru comisie, China a făcut cele mai multe plăți către afacerile lui Trump în timpul mandatului său, cheltuind peste 5,5 milioane de dolari la Trump Tower din New York și la două dintre hotelurile lui Trump din Washington și Las Vegas.

Democrații de la House Oversight îl acuză în mod specific pe Trump de încălcarea Clauzei privind emolumentele străine din Constituție, care îi interzice președintelui să profite de pe urma guvernelor străine fără aprobarea Congresului.

Ads

Raportul notează că concluziile sale sunt incomplete după ce republicanii din Camera Reprezentanților au preluat controlul comisiei anul trecut și au oprit ancheta, pe care regretatul reprezentant Elijah Cummings, democrat din Maryland, a început-o în 2016, când era cel mai important democrat din comisie.

"Este adevărat că 7,8 milioane de dolari reprezintă aproape sigur doar o fracțiune din recolta lui Trump din banii obținuți ilegal de la un stat străin, dar această cifră în sine este un scandal și un stimulent decisiv pentru a acționa", a scris în prefața raportului reprezentantul Jamie Raskin, D-Md, cel mai important democrat din Comisia de supraveghere.

Democrații din Camera Reprezentanților au emis o citație către Mazars USA, fosta firmă de contabilitate a lui Trump, în 2019. Trump a încercat să blocheze cererea, dar Curtea Supremă a confirmat citația în 2020. Trump, Mazars și comisia controlată atunci de democrați au convenit asupra unui set de termeni pentru ca Mazars să facă publice înregistrările sale despre Trump.

Ads

După ce republicanii au preluat controlul comisiei, Mazars a fost în cele din urmă eliberată de obligația legală de a furniza documente relevante pentru ancheta democraților.

Drept urmare, raportul "este o privire semnificativă asupra afacerilor financiare externe ale fostului președinte Trump - dar departe de a fi o descriere completă a eforturilor sale fără precedent de a se folosi de președinție pentru a se îmbogăți pe sine și familia sa, încălcând direct Constituția SUA".

Republicanii arată cu degetul și spre Biden

Noile detalii despre finanțele fostului președinte vin în contextul în care republicanii din Camera Reprezentanților continuă ancheta de punere sub acuzare a președintelui Joe Biden și a finanțelor familiei sale. Anchetatorii republicani susțin de mult timp că președintele a beneficiat financiar de pe urma afacerilor externe ale familiei sale.

În timp ce ancheta condusă de republicani a scos la iveală dovezi care arată că familia președintelui a câștigat milioane de euro din afacerile lor din străinătate, anchetatorii nu l-au implicat încă direct pe Biden în aceste afaceri.

Ads

"Este dincolo de parodie faptul că democrații continuă să fie obsedați de fostul președinte Donald Trump", a declarat președintele Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanților, James Comer, republican din Kentucky, într-o declarație în care a reacționat la acest raport. "Fostul președinte Trump are afaceri legitime, dar soții Biden nu au".

Documentele limitate obținute de democrații de la House Oversight arată că Trump a primit cel puțin 7,8 milioane de dolari de la actori străini pentru afacerile sale în timpul președinției sale, potrivit raportului.

Bani din China

Din China, afacerile lui Trump au primit bani de la ambasada chineză, de la Hainan Airlines Holding Co., o companie aeriană chineză de stat și de la Industrial and Commercial Bank of China, o bancă chineză de stat.

Subliniind incertitudinea privind numărul exact de plăți efectuate către afacerile lui Trump, comitetul a confirmat doar o plată de 19.391 de dolari de la ambasada Chinei către un hotel Trump din Washington. Înregistrările documentează doar plata pentru o dată de sosire în august 2017 și nu specifică o dată de încheiere, sugerând că suma „probabil să cuprindă doar o fracțiune din fondurile cheltuite în cele din urmă pentru un sejur sau eveniment”.

Ads

Raportul evidențiază mai multe remarci ale lui Trump despre China care au coincis cu plățile și sugerează că acestea ar fi putut influența politica externă. În noiembrie 2017, după plățile de la ambasada chineză, „președintele de atunci Trump a călătorit în China unde l-a lăudat pe președintele Xi și, în special, a apărat practicile comerciale chineze în contrast puternic cu declarațiile sale publice anterioare”.

Într-un alt exemplu, Hainan Airlines Holding Co. a cheltuit 195.662 de dolari la un hotel Trump pentru ceea ce comitetul a descris drept „un sejur uimitor de 14 luni”.

Potrivit raportului, Mazars nu avea alte documente despre Hainan Airlines, „sugerând că Organizația Trump ar putea să nu fi predat toate documentele asociate cu aceste acuzații”.

Banca Industrială și Comercială a Chinei a cheltuit cel puțin 5.357.495 USD la Trump Tower din New York, din februarie 2017 până în octombrie 2019, conform estimării raportului bazată pe dosarele publice la Comisia de Securitate și Schimb, care a subliniat chiria anuală pentru bancă, care era un chiriaș de multă vreme al Trump Tower din 2008.

Mazars a declarat că nu a găsit niciun document legat de Banca Industrială și Comercială a Chinei, ceea ce, potrivit raportului, "ridică îngrijorări cu privire la sinceritatea Organizației Trump față de firma sa de contabilitate".

Bani din Arabia Saudită

Printre alte constatări, raportul a estimat că Arabia Saudită a cheltuit cel puțin 615.422 de dolari la Trump Tower și la hotelul lui Trump din Washington în timpul mandatului lui Trump, bazându-se pe înregistrările limitate ale Mazar, care au documentat plățile doar pentru 2018 pentru Trump Tower și un sejur de o săptămână la hotelul lui Trump din Washington.

"Aceste țări au cheltuit - adesea generos - pe apartamente și sejururi la hotel la proprietățile lui Donald Trump - îmbogățindu-l pe președintele Trump în timp ce acesta lua decizii de politică externă legate de agendele lor politice cu ramificații de anvergură pentru Statele Unite", se arată în raport.

Raportul îl ia în vizor pe Trump pentru că a respins sfatul bipartizan al experților în etică de a se despărți de afacerile sale corporative și, în schimb, a dat controlul afacerilor sale celor doi fii adulți ai săi. În consecință, Trump a fost pus în situația de "a prioritiza interesele sale personale în detrimentul celor ale națiunii".

Democrații de la House Oversight susțin, de asemenea, că Trump a încălcat clauza privind emoțiile interne din cauza unui „model de plăți de la persoane fizice, entități și agenții guvernamentale naționale care ridică potențiale conflicte de interese semnificative”.

Un viitor raport, au spus democrații, se va concentra pe plățile primite de Trump de la surse guvernamentale interne. Nu este clar când va fi publicat acel raport.

Ads