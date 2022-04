Rusia a folosit un submarin diesel în Marea Neagră cu scopul de a viza ţinte militare ucrainene cu rachete de croazieră de tip Kalibr.

Este prima oară când Rusia a anunţat că a recurs la submarine pentru a lovi ţintele ucrainene, a relatat agenţia de presă rusă Interfax, potrivit The Telegraph.

Ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip în care se observă o salvă de rachete de tip Kalibr care ies din apele mării şi trec dincolo de orizont spre ceea ce ministerul a invocat că reprezintă ţinte militare ucrainene.

Russian navy started using submarines instead of frigates to launch Kalibr missiles due to fear of Neptune rockets.

Those who know more about navy, what are the downsides of using submarines to launch rockets vs surface ships? pic.twitter.com/HlDDZTb2GQ