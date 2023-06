Paza de Coastă americană a anunțat joi, 22 iunie, că un câmp de resturi a fost descoperit în Atlanticul de nord, în apropierea locaţiei unde se află epava transatlanticului Titanic, de către un robot submarin ce participă la căutarea submersibilului turistic dispărut duminică, transmite AFP.

UPDATE 21:16 Guillermo Söhnlein, Cofondatorul OceanGate - compania de care aparține submersibilul dispărut în Oceanul Atlantic - a declarat pentru BBC News că ar fi putut avea loc o ”implozie instantanee” a aparatului. El a fost intervievat după ce s-a anunţat că s-au găsit fragmente pe fundul Oceanului Atlantic, în apropiere de epava Titanicului. El a adăugat că nu ar fi surprins să se găsească fragmente şi la suprafaţă.

”Ştiu că protocolul nostru în cazul pierderii comunicaţiilor este ca pilotul să scoată submarinul la suprafaţă. Încă de la început m-am gândit că asta ar fi făcut, probabil, Stockton (n.red - Stockton Rush, CEO-ul OceanGate). În acest caz devine foarte dificil să găseşti submarinul, pentru că nava de la suprafaţă nu ar fi ştiut unde iese şi nu ar fi fi ştuit unde să caute”, a declarat el.

”Cea mai mare temere a mea în toate astea, privind desfăşurarea operaţiunilor, este ca ei să plutească undeva la suprafaţă şi că sunt, pur şi simplu, foarte greu de găsit”, a continuat el.

Guillermo Söhnlein a declarat că se poate să fi avut loc și o catastrofă.

”Ceea ce ştiu, indiferent de submarin, este că, atunci când operezi la adâncime, presiunea este atât de mare asupra oricărui submarin, încât, dacă există o defecţiune, ar avea loc o implozie instantanee. Dacă asta s-a întâmplat, s-ar fi întâmplat acum patru zile”, a declarat el.

Söhnlein, care a părăsit OceanGate în urmă cu zece ani, spune că nu ar fi acţionat altfel având în vedere circumstanţele.

”Indiferent cum ar fi, cred că trebuie să ne întoarcem să învăţăm din ceea ce se întâmplă, să aflăm ce s-a întâmplat, să tragem concluziiile şi să mergem înainte”, a declarat el, potrivit news.ro

UPDATE 20:36 ”Cadrul de acostare şi un capac din partea din spate a submersibilului” Titan fac parte dintre fragmentele găsite în apropiere de Titanic, relatează BBC News.

Anunțul a fost făcut de David Mearns, prieten al unui pasager de la bordul submersibilului. Acesta a declarat că informațiile au fost transmise de preşedintele Explorers Club (Clubul Exploratorilor), care are legături cu scufundători şi salvatori, potrivit news.ro

Informația nu a fost confirmată oficial.

Știrea inițială:

”Experţii examinează aceste informaţii” despre care se va vorbi într-o conferinţă de presă la Boston, în nord-estul SUA, joi după-amiază, conform mesajului postat pe contul de Twitter al Pazei de Coastă americane.

