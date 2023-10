Șase suspecți de moartea lui Fernando Villavicencio, candidat la președinția Ecuadorului, au fost uciși în închisoarea VIDEO

Șase bărbați suspectați de implicare în uciderea candidatului la președinție Eucuadorului, Fernando Villavicencio, au murit în închisoarea, scrie Reuters pe 7 octombrie.

Potrivit procurorilor generali, crimele au avut loc vineri, 6 octombrie, într-o închisoare din Guayaquil, cel mai mare oraș din țara sud-americană.

Ziarul notează că guvernul ecuadorian a condamnat imediat incidentul.

Fostul președinte Guillermo Lasso a promis că nu va exista „nici complicitate, nici mușamalizare” în a afla cine i-a ucis pe suspecții în cazul Villavicencio.

„Adevărul va fi cunoscut”, a subliniat el.

Agenția SNAI a spus că toți cei șase bărbați erau cetățeni columbieni. Nu au fost făcute publice alte detalii despre crime.

Se observă că suspecții au murit cu doar o săptămână înainte de cel de-al doilea tur decisiv al voturilor pentru președinția țării, care era programat pentru 15 octombrie.

Asasinarea candidatului la președinție Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, în vârstă de 59 de ani, candidat la președinția Ecuadorului, a fost ucis în timpul unui miting preelectoral. Incidentul a avut loc pe 10 august, în jurul orei 18:20.

Politicianul a fost împușcat de trei ori în cap în timp ce se urca în mașină după un miting politic organizat la Anderson College Coliseum din Quito.

Martorii au spus că s-au tras focuri de armă și l-au văzut pe Villavicencio căzând la pământ, grav rănit. A fost internat la unul dintre spitalele locale, unde a murit.

🇪🇨 Moment of the attack that resulted in the death of presidential candidate Fernando Villavicencio.

Villavicencio was one of the eight candidates for the presidency for the elections on August 20. pic.twitter.com/au9UKbwyAd