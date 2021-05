Ilie Nastase l-a insultat in direct pe Grigore Cartianu: "Esti un idiot!"

Totul a pornit de la o declaratie a lui Ilie Nastase, c are a spus ca si-ar dori o statuie in Bucuresti. Subiectul a fost dezbatut in direct la Realitatea, care-l avea in studio pe Grigore Gacrtianu.Acesta i-a reprosat lui "Nasty" comportamentul sau din ultimii ani, iar dialogul s-a incheiat cu o jignire din partea lui Ilie.Scena a fost povestita de Cartianu pe pagina de facebook:"Nastase-patru-clase a intrat in direct la Realitatea Plus, sa-si spuna oful: chiar nu merita si el o statuie?!Eu am spus ca merita nu una, ci doua statui. Nastase s-a bucurat!Si am precizat: o statuie pentru fostul mare tenismen (uraaaaa!, aplauze) si una pentru barbatul naprasnic care-si bate nevestele (huoooo!, tradareeeee!), pe unele le trage de par in public, barbatul adorabil care scuipa catre fotoreporteri, care injura ca un birjar, patriotul condamnat la inchisoare cu amanarea executarii pedepsei si cu perioada de incercare, investitorul strategic care a primit gratis de la Guvernul Tariceanu baza sportiva Vointa din Bucuresti, cu cateva hectare de teren strajuite de un lac si o statie de metrou, angajandu-se sa ridice acolo Academia de Tenis "Ilie Nastase", dar dupa 13 ani singurele academii din zona sunt cateva carciumi...Am facut sa se vorbeasca frumos despre Romania! - a racnit Nastase..... iar mai incoace - i-am zis eu - ati facut Romania de rusine, cand v-ati comportat ca intr-un trib african din secolul XIV cu echipa de tenis a Marii Britanii, la Mamaia , si ati facut-o pe Johanna Konta, jucatoare de Top 10 mondial, sa planga cu sughituri, de v-a suspendat Federatia Internationala de Tenis de pe toate arenele lumii...... si ati facut Romania de rusine cand ati aparut in loja de la Wimbledon imbracat ca un paitoi, in costum alb de general, precum dictatorii latino-americani... in vreme ce jos, pe iarba, Federer, Nadal si Djokovici nu erau nici macar colonei, nu erau nimic, si nici statui nu aveau...- a racnit Nastase si a inchis telefonul, retragandu-se in beciul lui, sa-si mangaie statuia...A fost cel mai frumos compliment din viata mea. Sa-ti spuna idiot Nastase-doi-neuroni, asta da privilegiu!"