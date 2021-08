Irina Begu joacă azi în finală la Cleveland! Are adversară de calibru

Jucătoarea noastră o va înfrunta azi pe estona Anett Kontaveit în finala turneului de la Cleveland!Kobtaveit are 25 de ani, ocupă locul 30 WTA și are un turneu câștigat în carieră (Hertogenbosch) și 7 finale pierdute.Irina Begu (31 de ani, locul 74 WTA) are patru titluri câștigate și 3 finale. Begu n-a mai fost într-o finală de la București 2017, când a și câștigat.Ultimul act e programat de la ora 20.00, în direct pe DigiSport 2.