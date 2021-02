Ce le-a transmis Simona Halep organizatorilor de la Doha, dupa ce s-a retras de la turneu

Romanca, care saptamana aceasta a coborat pe locul trei mondial, a decis insa sa nu mai joace in Qatar si le-a transmis organizatorilor un mesaj."Din pacate, am decis sa ma retrag de la acest turneu. E mereu una dintre opririle mele preferate din circuit si abia astept sa revin anul viitor la Doha .Le transmit celor care organizeaza turneul sa aiba o saptamana fara probleme si plina de succes", a spus Simonei Halep.Motivul pentru care Halep nu va juca l Doha, unde e detinatoarea titlului, tine de timpul scurt de recuperare dupa Australian open, acolo unde Halep a jucat in sferturile de finala.Ea va reveni in circuit la Dubai, urmatorul turneu dupa cel de la Doha.CITESTE SI: