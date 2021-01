Sorana Cirstea a "intepat-o" pe Simona Halep in social media. Ce au de impartit romancele la Australian Open

The discipline by the entire Adelaide cohort to stay of social media has to be one of the greatest oversights during this past week. I miss them! #AdelaideUpdates please - SvenTennis (@sventennis) January 24, 2021

Totul a pornit de la un mesaj transmis in spatiul virtual de antrenorul olandez Sven Groeneveld, care a atras atentia asupra detaliului ca tenismenii de la Adelaide au fost sfatuiti sa nu aiba o prezenta activa in social media in aceasta perioada. "Disciplina lor a fost trecuta cam usor cu vederea. Mi-e dor de ei", a punctat Groeneveld.Ei bine, printre cei care au comentat afirmatia tehnicianului s-a numarat si Sorana Cirstea, supusa la Melbourne unei carantine stricte , ca urmare a faptului ca a ajuns in Australia cu un avion in care s-au descoperit persoane infectate cu Covid. "Hahahahaha, postarea saptamanii", s-a amuzat Sorana Cirstea, care l-a avut antrenor, la un moment dat, pe Groeneveld.Aceasta "sageata" trimisa de Sorana spre grupul in care se afla Simona nu pare intamplatoare, in conditiile in care cele doua jucatoare din Romania au avut mereu o relatie rece, pigmentata cu declaratii taioase, in special din partea Soranei.