"Pe Sorana o vedeam numarul 1, nu pe Simona"

Fosta sfertfinalista la Roland Garros (2009), Sorana Cirstea iesea in evidenta din grupul romancelor, din care mai faaceau parte Irina Begu Alexandra Dulgheru sau Alexandra Cadantu.Ruxandra Dragomir, fost predinte al FR de Tenis, a declarat intr-o emisiune pentru Adevarul Live: "Tenisul feminin a stat dintodeauna destul de bine la capitolul asta si trebuie sa amintesc o generatie de aur, asa cum ne place noua sa o numim, a Virginiei Ruzici, Florentei Mihai si a Marianei Simionescu, in urma cu foarte mult timp. Dupa aceasta a fost o pauza destul de mare si a venit generatia Irina Spirlea, Ruxandra Dragomir, Catalina Cristea, chiar si Raluca Sandu care, din pacate, s-a lasat destul de devreme, apoi a fost din nou o pauza, iar acum avem cea mai buna generatie din toate timpurile - cea a Simonei Halep.Trebuie sa mentionez ca prima care a patruns in circuitul de top WTA a fost Sorana Cirstea, ea a ajuns undeva in jur de locul 20, dupa care o accidentare si o nesiguranta de sine sau poate o emotie prea puternica nu a lasat-o sa faca pasul acela spre numarul 1".Intrebata pe cine ar fi pariat la inceputurile carierei dintre Simona Halep , Sorana Cirstea, Irina Begu si celalalte, Ruxandra Dragomir nu a ezitat."Pe Sorana o vedeam numarul unu,. La vremea respectiva, la inceputurie carierei era singura care completa pachetul incredibil, de jucatoare de top - inaltimea necesara, loviturile perfecte, atitudine, sarm, carisma - necesare pentru a ajunge numarul 1, dar probabil nu a reusit sa treaca acel prag emotional si mentalul si-a spus cuvantul impotriva ei si a tinut-o putin in spate,.".