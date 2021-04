Continua minunile in circuitul WTA. A sasea jucatoare care castiga in premiera un turneu, de la inceputul anului 2021

Astra Sharma, in varsta de 25 ani, a cucerit cu aceasta ocazie primul sau titlu la simplu in circuitul profesionist, dupa ce in 2019 a pierdut finala turneului de la Bogota, in care s-a inclinat in fata americancei Amanda Anisimova.Ons Jabeur (26 ani), principala favorita a competitiei din Carolina de Sud, a ratat in schimb o noua sansa de a deveni prima reprezentanta a Tunisiei care isi trece in palmares un trofeu WTA.Jucatoarea tunisiana, aflata pe locul 27 in ierarhia mondiala, a pierdut in 2018 finala turneului de la Moscova.