Pădurarul care l-a bătut pe activistul de mediu Tiberiu Boșutar și i-a terorizat fiica, condamnare ridicolă. Reacția ecologistului

Angajatul Ocolului Silvic Moldovița, județul Suceava, care l-a atacat pe 15 iulie 2020 pe activistul de mediu Tiberiu Bosutar a fost condamnat de Curtea de Apel Suceava.

Magistraţii Curţii de Apel Suceava au respins apelul pădurarului care l-a atacat pe Tiberiu Boşutar.

Agresorul a fost condamnat la 7 luni de închisoare cu suspendare, pentru comiterea infracţiunilor de „distrugere” şi „ameninţare”.

Pădurarul nu a fost pus să plătească şi pagubele materiale provocate după ce i-a distrus mașina activistului, pentru că victima nu a depus o solicitare în acest sens, potrivit adevarul.ro.

„Eu am procese în fiecare săptămână în diferite cazuri. Am aflat din presă că instanţa s-a pronunţat în cazul pădurarului. N-am primit încă nimic acasă. Nu am solicitat despăgubiri pentru că am aşteptat să se ofere pădurarul să plătească ce a stricat, dar nu s-a întâmplat. Am fost întrebat în instanţă dacă l-am iertat, eu l-am iertat, dar nu mi-am retras plângerea pentru că n-ar fi fost corect. N-am avut şi nu am nimic cu omul ăsta”, a declarat Boşutar, potrivit sursei citate.

Angajatul Ocolului Silvic Moldovița, județul Suceava, care l-a atacat pe 15 iulie 2020 pe activistul de mediu Tiberiu Bosutar a fost atunci arestat preventiv.

Consiliul de Disciplina al Direcției Silvice Suceava a propus joi, 16 iulie, desfacerea contractului individual de munca al atacatorului activistului de mediu. Este vorba despre un pădurar pe nume Ilie Drajmici. Drajmici a atacat mașină lui Bosutar cu o scandură, agresiunea fiind filmata parțial de activistul de mediu.

Bătăușul a fost însoțit de un localnic, pe nume Pavel Oblezniuc. Ilie Drajmici și Pavel Obleziuc au fost reținuți pentru 24 de ore în cursul zilei de joi, 16 iulie.

"Polițiștii Politiei municipiului Câmpulung Moldovenesc împreună cu polițiștii Secției Rurale de Politie au documentat activitatea infracțională a doua persoane în vârstă de 38 și 29 de ani din comuna Moldovița, care în seara precedenta au atacat cu un obiect contondent vehiculul unui bărbat în vârstă de 45 de ani. După audieri, polițiștii au dispus reținerea celor doua persoane, respectiv a bărbatului de 38 de ani și a celui de 29 de ani, aceștia urmând a fi introduși în Arestul IPJ Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și amenințare", arata purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

"Regia Națională a Pădurilor - Romsilva regreta producerea acestui incident, nu tolerează și dezaproba cu fermitate un astfel de comportament", au transmis reprezentanții RNP - DS Suceava, potrivit Monitorul de Suceava.

Tiberiu Bosutar, cel mai vocal activist de mediu din Suceava, a fost atacat miercuri, 15 iulie 2020, chiar în timpul unei transmisii live făcută pe pagina de Facebook "Legea Codrului".

Bosutar, care era în mașină cu fiica să, realiza un live despre tăierile de pădure din Suceava când mașină să a fost atacata cu o scandură. În urma cu doua luni, activistul de mediu a reclamat că a fost atacat de un angajat al Gărzii Forestiere, care a intrat cu mașină intenționat în el.

"Ne-a atacat exact pădurarul pe care l-am filmat. Oameni buni, în ziua mare, n-avem voie să vorbim. Eu cu fetiță mea", a reacționat activistul.

Tiberiu Bosutar povestește într-un videoclip postat pe 15 iulie 2020 pe Facebook cum, în urma unui live făcut pe 14 mai în care vorbește despre un transport de lemn plecat din fondul forestier din Suceava cu 20% din încărcătură fară acte, a fost atacat de Mihai Nacu, un angajat al gărzii forestiere, și de fiul sau. Cei doi i-au lovit mașina, iar Nacu, după spusele activistului de mediu, s-a îndreptat către el cu un topor.

Boșutar a fost agresat din nou la mijlocul lunii septembrie 2021, în timp ce realiza o investigație jurnalistică într-o pădure din comuna suceveană Panaci, lângă Vatra Dornei.

Filmul revoltător al agresiunii a fost prezentat ulterior de jurnaliștii Recorder.

