Tina Turner, în vârstă de 83 de ani, care suferea de multiple probleme de sănătate, a murit de „cauze naturale”, potrivit unui nou raport.

După cum relatează Daily Mail, cântăreaţa a murit de „cauze naturale” în locuinţa ei din Elveţia.

„Regina rock & roll-ului”, însă, a suferit de multe probleme de sănătate. Comunicatul de presă care anunţă moartea ei a indicat, de asemenea, că ea a murit „în linişte la casa ei din Küsnacht, în Elveţia, în urma unei îndelungate maladii”.

În 2013, la trei săptămâni după căsătoria cu elveţianul Erwin Bach, Tina Turner a suferit un accident vascular cerebral. În urma acestui atac artista nu a mai putut merge şi i-au trebuit câteva luni până să reuşească să se deplaseze normal.

La trei ani după accidentul vascular cerebral, Tina Turner a fost, de asemenea, diagnosticată cu cancer intestinal, în 2016. A trebuit să facă un transplant de rinichi în aprilie 2017 după ce soţul ei Erwin Bach i-a donat un rinichi.

Pe 9 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Rinichiului, cântăreaţa a mai mărturisit pe reţelele de socializare că s-a pus „în mare pericol” neacordând suficientă atenţie problemelor sale de sănătate.

„Nu mi-am dat seama că hipertensiunea mea ar fi trebuit să fie tratată cu medicamente convenţionale”, a spus ea. Şi a adăugat: "M-am pus în mare pericol refuzând să văd realitatea: aveam nevoie de tratament medicamentos zilnic pentru viaţă. Prea mult timp am crezut că corpul meu este un bastion de neatins şi indestructibil".

Una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, Tina Turner a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei.

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977.

A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits", prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High", „Private Dancer”, „What You Get Is What You See”, „Steamy Windows", „The Best”, „I Don't Wanna Lose You" şi „Golden Eye”.

A fost recompensată cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It”, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.

În 2021, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oară.