Loteria română a organizat duminică, 4 februarie, noi trageri loto la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 1 februarie, Loteria Română a acordat 23.601 câștiguri în valoare totală de peste 1,63 milioane de lei.

Joker: 18 / 16, 2, 30, 15, 19

Noroc Plus: 5 2 8 2 7 8

Super Noroc: 6 6 1 4 0 1

Noroc: 7 7 5 3 9 5 7

Loto 5/40: 1, 28, 37, 39, 3, 29

Loto 6/49: 28, 7, 2, 5, 11, 20

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 29,16 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,64 milioane de lei (peste 4,95 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 581.600 de lei (peste 116.900 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 76.700 de lei (peste 15.400 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 46.300 de lei, iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 58.600 de lei (peste 11.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 35.800 de lei.