Șeful Gărzii de Mediu Tulcea, reținut de DNA. Ar fi fost prins în flagrant luând mită

Șeful Gărzii de Mediu Tulcea a fost reținut, luni, de DNA Constanța, arată surse Info Sud-Est.

Potrivit sursei amintite, Dorin Meran a fost prins în flagrant în timp ce ar fi luat mită. ceeași sursă mai arată că procurorii DNA vor cere arestarea lui Meran pentru 30 de zile.

Potrivit publicației tulceanoastra.ro, Meran ar fi servit masa cu cel de la care urma să primească plicul cu bani şi la plecare, în timp ce se deplasa către maşina instituţiei, parcată în apropierea restaurantului, a fost încercuit de trei echipaje şi încătuşat, după care a fost condus la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Constanţa, pentru audieri, asupra sa fiind găsit şi elementul care face obiectul flagrantului.

Sursa amintită mai arată că Meran nu este la prima întâlnire cu anchetatorii DNA. Acesta a mai trecut prin birourile procurorilor anticorupţie, vizită în urma căreia s-a ales cu o condamnare de un an şi două luni de închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 2 luni, în anul 2012, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, deturnare de fonduri şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată“.

Ads