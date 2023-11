Ce au găsit trupele israeliene sub spitalul Al Shifa. Principala unitatea medicală din Gaza a rămas fără apă și oxigen VIDEO

La spitalul Al Shifa din Gaza, soldaţii israelieni au găsit un tunel folosit de militanţii Hamas, a declarat armata, care a publicat o înregistrare video ce ar arăta intrarea într-un tunel.

Înregistrarea video, pe care Reuters precizează că nu a putut să o verifice imediat, arată o gaură adâncă în pământ, plină de moloz şi înconjurată de resturi de beton şi lemn şi nisip. Se pare că zona fusese excavată: un buldozer apare în fundal.

Armata a declarat că trupele sale au găsit, de asemenea, un vehicul în spital care conţinea un număr mare de arme.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe