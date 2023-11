Un grup de protestatari anti-Israel din Turcia au atacat baza militară americană de la Incirlik VIDEO

O mulțime de demonstranți pro-palestinieni din Turcia, care se opun operațiunii militare a Israelului din Fâșia Gaza, s-au adunat la baza armatei americane Incirlik și au încercat să pătrundă în interiorul ei.

Ca răspuns, poliția a început să disperseze protestatarii, folosind tunuri de apă și spray cu piper.

Încă nu a fost raportat dacă au existat victime sau arestări în urma tulburărilor. Se știe că acțiunea a fost organizată de Fundația Umanitară pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Omului, care a făcut apel la protest în apropierea bazei de lângă Adana (un oraș din sudul Turciei), care găzduiește, în special, Forțele Aeriene ale SUA.

Protestatarii cer ca baza să fie închisă, spunând că „avioanele americane de recunoaștere decolează de acolo pentru a ajuta Forțele Aeriene Israeliene să bombardeze Fâșia Gaza”.

Guvernatorul din Adana a ajuns la locul manifestației și i-a convins pe protestatari să se împrăștie.

Amintim că la sfârșitul lunii octombrie a avut loc un miting pro-palestinian de amploare pe aeroportul din Istanbul, la care președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu o retorică puternic ostilă împotriva Israelului și Occidentului. El a acuzat Occidentul de „masacrul” din Fâșia Gaza.

Cu o zi înainte, Erdogan a anunțat încetarea contactelor cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar a adăugat că nu se vorbește despre o ruptură completă a relațiilor dintre cele două țări.

