Un turist german care nu suporta România s-a întors în țara noastră: ”Numai că nu săreau pe mine să-mi ceară bani”

Experiența unui turist german care a vizitat România în mai multe rânduri a fost relatată de Adevărul, respectiva persoană declarându-se entuziasmat de progresul înregistrat de țara noastră.

„La început, prin anii 90-2000, aveam cu totul altă impresie. Prin 1997 niște tipi din Estul Europei, nici nu știu exact ce nații erau, au furat-o pe bunica mea. Bine, trebuie să recunosc că pe atunci nu aveam o impresie prea bună despre estici în general, dar românii și ungurii îmi erau cumva cei mai antipatici.

Era mizerie mare pe străzile orașului, sărăcie mare, oamenii se purtau cumva ciudat când aflau că ești străin. Numai că nu săreau pe mine să-mi ceară bani sau diverse favoruri. Mi s-a părut ciudat, totul era cenușiu și mirosea a canalizare”, a menționat neamțul Jonas despre orașul Timișoara, în care a ajuns în anul 2000.

Revenit ulterior la București, în interes de afaceri, același Jonas o altă Românie.

„Nu știam dacă e doar pentru că București e capitala și m-am gândit că e diferența asta uriașă față de ce am văzut la Timișoara doar pentru asta. Apoi, am ajuns la Cluj, un oraș mai mic decât București, dar ceva mai mare decât Timișoara și am descoperit și acolo o Românie mult, mult schimbată în bine. Am fost și la Sibiu, alt oraș frumos. La Cluj și la București mi-am făcut și prieteni.

Azi încă visez priveliștea Clujului de pe un deal cu multe terase, străzile liniștite ale Sibiului, dar și centrul Bucureștiului. Sunt zone în centrul Sibiului și a Clujului care aș zice că nu sunt cu nimic mai prejos decât Berlinul sau alte orașe din Germania, iar în București e puțin altfel de frumusețe. Aș zice că dacă Sibiu și Cluj seamănă cu niște orașe germane, Bucureștiul e un fel de mic Paris, așa cum am văzut că i se și spune”, a menționat Jonas pentru sursa citată.