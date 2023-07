Dorința neîmplinită a unei turiste în România, la 4 și 5 stele: ”Undeva unde să pot dormi”. Comparație cu Bulgaria și Pucioasa

Serviciile supraevaluate din hotelurile din România au fost scoase în evidență de o turistă pe rețelele sociale, ea făcând o comprație în acest sens cu Bulgaria.

Astfel, persoana respectivă a anunțat pe Facebook că e în căutarea unei locații în România unde să se odihnească în condiții decente.

”Aș vrea să plec două zile, în România, undeva unde să pot dormi, pe un pat confortabil.

Am fost la Mamaia Nord, 5 stele de Florii, am fost la Eforie 4 stele, am fost la Felix 5 stele...toate SPA &...Dar toate aveau saltele-lemne!”, este începutul mesajului.

”Eu nu vin la aceste hoteluri pentru ca să-mi îndreptați coloana vertebrală, nici să-mi educați postura. Vreau să mă odihnesc!”, a subliniat femeia.

”Am fost în Bulgaria și m-am odihnit, salteau nu era din lemn, aerul condiționat nu sforăia, era adaptat la temperatura exterioară. Tot 5 stele, pret de 3 românești.

Recomandați-mi un loc unde pot dormi, pot avea piscină, pot respira, pot plăti fără să fiu devalizată, fără să fiu la preț de Four Season, dar condiții de staționar Pucioasa”, a completat ea.