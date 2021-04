Opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in greva foamei, ar putea fi alimentat cu forta. Procedura este autorizata prin lege

Tratament considerat forma de tortura

A supravietuit unei tentative de otravire

"El cantareste 77 de kg", se afirma pe contul @navalny, de pe care aliatii sai transmit informatii despre starea sa de sanatate in inchisoare, unde opozantul rus nu are acces la telefon si internet. Potrivit acestora, Navalnii a slabit 15 kg de cand a fost transferat la penitenciarul din Pokrov, dintre care opt de cand a intrat in greva foamei, astfel incat "administratia penitenciarului il ameninta zilnic ca va fi alimentat cu forta".Alimentarea fortata a unui detinut in Rusia este autorizata prin lege si se poate efectua pe cale orala, rectala sau prin intubare. Un astfel de tratament este considerat de catre militantii pentru drepturilor omului drept forma de tortura.Aleksei Navalnii, incarcerat intr-un dosar de frauda vazut ca pretext pentru intemnitare desi Kremlinul neaga acest lucru, a incetat sa mai accepte hrana pentru a denunta conditiile detentiei sale in colonia Pokrov, regiunea Vladimir.El acuza autoritatile ca ii refuza un tratament medical adecvat pentru problemele de spate care ii produc suferinta, afirmand ca nu-si mai simte mainile si picioarele. Potrivit avocatilor sai, el sufera de o dubla hernie de disc.Opozantul mai spune ca este "torturat" prin privare de somn, gardienii trezindu-l din ora in ora in timpul noptii.Autoritatile ruse, acuzate ca il "omoara incet" de Amnesty International, au respins acuzatiile lui Navalnii, sustinand ca acesta beneficiaza de intreaga asistenta medicala de care are nevoie."El in continuare nu are acces la un medic", asigura aliatii sai, care - potrivit postului de radio Eho Moskvi - afirma ca opozantul rus a fost transferat de la unitatea medicala a penitenciarului la detasamentul sau.Cel mai virulent critic al Kremlinului din randurile opozitiei ruse, Navalnii a supravietuit vara trecuta unei tentative de otraviri cu agent neurotoxic din clasa Noviciok, de uz militar.Opozantul il acuza pe presedintele Vladimir Putin si Serviciul Federal de Securitate (FSB) ca au dorit sa-l elimine, ceea ce puterea rusa neaga, refuzand pana acum sa deschida o ancheta asupra acestei tentative de asasinat.Aleksei Navalnii a fost arestat la 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova la revenirea sa in Rusia din Germania, unde primise ingrijiri dupa ce fusese otravit in august. Condamnat rapid, el a fost trimis la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar in dosarul din 2014, cand fusese condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare.Navalnii se specializase in ultimii ani in anchete de coruptie vizand elita politica a tarii, intre are presedintele Putin si anturajul sau. El are milioane de abonati pe retelele de socializare.