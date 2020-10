"Criminalul de pe Twitter" cere o pedeapsa mai blanda, dupa ce a recunoscut ca a ucis noua oameni. Victimele si-ar fi dat acordul sa fie ucise

Cum a actionat "criminalul de pe Twitter"

Takahiro Shiraishi a recunoscut, miercuri, in fata unui judecator din Tokyo, ca acuzatiile la adresa lui "sunt corecte".Cu toate acestea, avocatii lui Shiraishi au cerut reducerea acuzatiilor, deoarece victimele si-ar fi dat acordul sa fie ucise.Daca va fi gasit vinovat de crima, Takahiro Shiraishi risca pedeapsa cu moartea prin spanzurare.Potrivit procurorilor, acuzatul si-a deschis un cont de Twitter in 2017 "pentru a contacta femei care se gandeau la sinucidere, acestea fiind considerate tinte usoare".Opt dintre victimele sale au fost femei, una dintre ele avand 15 ani. Singurul barbat ucis a fost cel care l-a confruntat pe Takahiro Shiraishi, dupa ce i-a disparut prietena, scrie presa japoneza.Se presupune ca acuzatul si-a ademenit victimele spunandu-le ca le va ajuta sa moara, iar in unele cazuri sustinea ca se va sinucide si el alaturi de ele.Profilul lui de Twitter continea mesajul: "Vreau sa-i ajut pe cei care chiar sufera. Va rog sa-mi scrieti oricand".Takahiro Shiraishi a aparut in atentia politiei in timp ce cautat o femeie disparuta, care s-a dovedit ulterior a fi ucisa de el.Acum, Shiraishi se contrazice cu avocatii lui, pentru ca acestia au cerut reducerea acuzatiilor pe motiv ca victimele sale ar fi cerut sa fie ucise, iar in acest caz fapta este pedepsita cu pana la sapte ani de inchisoare. Acuzatul sustine insa ca nu a avut acordul victimelor sale sa le ucida.