Micuții din Liman, păcăliți cu dulciuri otrăvite de agenții lui Putin/ FOTO: The Sun

Copii nevinovați și neștiutori au primit dulciuri otrăvite într-un oraș apocaliptic din Ucraina "infestat cu agenți ruși".

Liman - care se află la doar 15 km de linia frontului - a fost eliberat în octombrie 2022, dar spionii lui Vladimir Putin continuă să facă ravagii, scriu jurnaliștii de la The Sun.

În timpul vizitei lor, o fetiță de șapte ani s-a apropiat de ei, zâmbind și le-a oferit dulciuri - ceea ce s-a dovedit a fi un gest emoționant. Dar un voluntar care îi însoțea ne-a avertizat să nu le mâncăm, spunând că aghiotanții lui Putin le-au împărțit unor copii neștiutori, care apoi le dau mai departe soldaților ucraineni, care, de asemenea, nu sunt mai înțelepți.

"Orașul este infestat cu agenți ruși", a spus voluntarul.

"Au existat cazuri în care copiii aduceau dulciuri la punctele de control și soldaților la întâmplare pe stradă."

"Bomboanele au fost otrăvite. Copiii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu ar trebui să accepți nimic de la oameni; nu poți avea încredere nici măcar într-o fetiță."

Fetița a apărut de nicăieri și nu era cu nimeni - și nu s-a amestecat în atmosfera generală de depresie, distrugere și apocalipsă.

Liman - care are un miros gros de canalizare - este un exemplu crud de cum ar fi putut arăta întreaga Ucraină dacă rușii ar fi avansat și ar fi preluat controlul, scriu jurnaliștii de la The Sun.

Infrastructura orașului, situat în regiunea Donețk, a fost distrusă după o ocupație rusă de patru luni în 2022.

Cele mai multe case au rămas fără utilități de bază, iar pereții lor ciuruiți de gloanțe au fost acoperiți de graffiti pe care erau scrise cuvinte precum "Rusia", "URSS" și "Lumea rusă".

Liman a fost eliberată în octombrie 2022 - și de atunci a fost ținta armatei lui Putin.

Oamenii trăiesc astăzi acolo în subsoluri pentru a se proteja de rachetele, obuzele și dronele rusești și își gătesc mâncarea afară, pe sobe improvizate.

Lângă fiecare clădire se află tone de lemne de foc stivuite în grămezi.

Înainte de ocupația rusă, în Liman locuiau peste 20.000 de oameni; acum doar câteva mii încearcă să supraviețuiască - mulți dintre ei au devenit neîncrezători.

Galina Viktorovna, în vârstă de 62 de ani, fiica sa Irina, în vârstă de 30 de ani, și nepoata sa Evelina, în vârstă de zece ani, locuiesc într-o cameră de trei metri pătrați.

Mirosul caracteristic de canalizare și mucegai era aproape insuportabil.

Galina a declarat pentru The Sun: "Da, miroase îngrozitor, dar aici este mai cald decât într-un apartament și suntem la adăpost de rachete".

Dar, din păcate, acest lucru nu este adevărat - deoarece rușii știu că oamenii locuiesc în subsoluri și țintesc anume acolo.

Rușii loviseră deja subsolul clădirii de alături, posibil cu o bombă cu aer comprimat, judecând după dezastru.

Dar oamenii aflați în situații disperate trebuie să creadă și să se agațe de ceva.

"Nu avem unde să ne ducem. Nu am avut probleme până când Rusia nu le-a cauzat", le-a spus Galina jurnaliștilor.

Oamenii ca această familie se bazează mai ales pe ajutorul umanitar.

Artiom, 52 de ani, avea încă o haină elegantă, dar ochii lăcrimați, iar fața începea să se umfle - semn de abuz de alcool.

Soția lui Artiom a plecat în Germania cu copiii lor la începutul invaziei pe scară largă. Ei nu mai vorbesc.

Are un alt nume și o altă familie. Ea și-a schimbat numele de la Tania la Tina și are o viață bună, le-a spus Artiom jurnaliștilor.

Soțul ei, care este încă căsătorit conform legii ucrainene, este zdrobit.

„Odinioară am avut o mică afacere. Am avut câteva autobuze. Când au venit rușii, le-au luat. Soția mea, pe care o iubeam foarte mult, a găsit un bărbat în Germania la doar câteva luni după sosire. Mi-a spus că nu vrea să aibă nimic de-a face cu mine pentru că sunt sărac acum. Ce ar trebui să fac? Aici nu este de lucru. Nu pot începe afacerea; am pierdut totul. Soția și viața mea" povestește Artiom.

