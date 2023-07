Rușii sunt sfătuiți să nu-și anuleze vacanțele în Crimeea după atacarea Podului Kerci. Rutele recomandate prin teritoriile ucrainene ocupate

Agențiile de turism ruse au cerut turiștilor să nu-și abandoneze călătoriile planificate în Crimeea, după ce podul Kerci a fost deteriorat în urma unor noi lovituri puse pe seama Ucrainei.

„Avem anulări pentru sfârșitul lunii iulie și august”, a declarat Elena Bajenova, șefa companiei de turism Laspi Crimeea, potrivit Uniunii Ruse a Industriei Turistice. „Anulările pentru aceste date sunt posibile numai cu penalități.”

"Summer, sea and sun! Crimea is waiting for every guest with open arms!"

Russian state TV isn’t exactly discouraging people from travelling to the occupied peninsula after the recent bridge attack… pic.twitter.com/WgYVWTtKMJ