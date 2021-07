Valeriu Gheorghita: Credem ca imunitatea cumulata, la nivel national, este undeva intre 40-50 la suta

"Este un studiu publicat, efectuat pe 943 de persoane, din urbanul mare, urban mic, este inclus si municipiul Bucuresti si s-a incercat determinarea anticorpilor care apar dupa vaccinare si anticorpii care apar la trecerea prin boala. Ceea ce s-a observat este ca in urbanul mare, de trei ori mai multe persoane au fost depistate ca fiind trecute prin infectia naturala cu SARS CoV-2 decat erau raportate in mod oficial, spre deosebire de urbanul mic unde erau de noua ori mai multe persoane care aveau istoric de trecere prin boala necunoscut conform anticorpilor, comparativ cu cat se cunostea in mod oficial", a declarat Valeriu Gheorghita.Mediul a adaugat ca sunt foarte multe persoane care au trecut prin boala, dar nu au fost raportate oficial."Acest lucru rezulta din acest studiu. De altfel si noi estimam ca, cel putin in perioada in care in Romania exista o transmitere comunitara accelerata, in spatele unui caz pozitiv erau intre 5 si 10 alte cazuri pozitive ca urmare a expunerii altor persoane la acel pacient care era pozitiv. Sigur ca aici o parte dintre persoanele care au trecut prin boala, fie au dezvoltat forme asimptomatice si atunci au ramas nediagnosticate pe buna dreptate, fie au dezvoltat forme usoare, au fost testate la domiciliu, nu s-au prezentat pentru evaluare medicala si exista undeva, se regasesc in momentul de fata in populatie. Insa ce este foarte important de mentionat este ca datele din studiile stiintifice ne arata totusi cateva lucruri foarte importante si anume, in cazul celor care au facut forme asimptomatice sau forme usoare de imbolnavire, nivelul anticorpilor neutralizanti, adica acei anticorpi protectori care blocheaza intrarea virusului in celule este foarte redus sau chiar nedetectabil", a declarat Gheorghita.Citeste si: Coronavirus Romania. Un deces inregistrat in ultimele 24 de ore. La ATI mai sunt internati 56 de pacienti in stare grava Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a explicat ca timp de sase luni au anticorpi protectori cei care au trecut prin boala."Putem estima ca o persoana care a trecut prin boala, in medie, are un nivel de protectie optim undeva intr-o perioada de sase luni. Dupa sase luni sunt din ce in ce mai multe date care ne arata o scadere a activitatii neutralizante a acelor anticorpi obtinuti ca urmare a trecerii prin boala naturala, fata de varianta Delta.Din acest punct de vedere, recent e publicat un studiu care arata ca la un an, la 12 luni, aproape nu se mai identificau anticorpi neutralizanti la cei care trecusera prin boala cu variante virale, cu varianta initiala. Din acest punct de vedere, trecerea prin boala naturala nu ne ofera niste avantaje deosebite fiindca deja vorbim de o pandemie de mai mult de un an de zile, de un an si 3-4 luni, moment in care buna parte din persoane, chiar daca au trecut prin boala, sunt in afara perioadei de protectie. Deci este important sa ne vaccinam", a declarat Gheorghita.Medicul a precuzat ca 35 la suta dintre cei care au avut boala s-au si vaccinat."Din datele noastre pe persoanele care au fost raportate, pe cele peste un milion de persoane raportate, dintre acestea circa 35% au fost si vaccinate. Tocmai de aceea si noi suntem preocupati sa evaluam aceasta imunitate cumulata ca urmare a trecerii prin boala si ca urmare a vaccinarii si etimam ca avem in spatele unui caz pozitiv probabil de la doua persoane pana la cinci, poate chiar mai multe persoane, depinde de judetul sau zona geografica a tarii", a declarta Gheorghita.Valeriu Gheorghita a mai declarat, de asemenea, ca imunitatea colectiva in Romania este de 40 - 50 la suta."Credem ca undeva imunitatea cumulata, la nivel national este undeva intre 40 - 50 la suta. Aceasta este o evaluare grosiera. Situatia epidemiologica buna de la acest moment poate sa explice de ce situatia epidemiologica este similara in toate judetele, chiar daca rata de acoperire vaccinala este diferita si ne uitam ce se intampla in partea de nord - est, comparativ cu partea de vest a tarii si municipiul Bucuresti unde avem cea mai mare rata de acoperire vaccinala.Practic trecerea prin boala in primele luni iti ofera un nivel destul de bun de protectie fata de tulpina cu care te-ai infectat. problema importanta este ca in acest moment, varianta Delta pe langa faptul ca are o transmisibilitate foarte crescuta, de doua ori mai mare fata de tulpina paternala si cu 60 la suta mai mare fata de tulpina britanica care acum este dominanta la nivel european, are si aceasta capacitate de a scapa de protectia oferita de anticorpi care se obtin prin boala naturala, cat si anticorpii care se obtin dupa vaccinare", a mai declarat Gheorghita.Jumatate din populatia mediului urban mic si o treime din populatia mediului urban mare a trecut prin COVID-19, de noua ori mai mult, respectiv de trei ori mai mai mult fata de statisticile oficiale, releva un studiu MedLife, potrivit caruia gradul de imunitate colectiva la nivel urban este de peste 60% din populatie, respectiv intre 6 si 7 milioane de locuitori , numai din orasele care reprezinta 54% din populatia Romaniei.De asemenea, medicii MedLife arata ca daca s-ar lua in calcul si mediul rural , numarul celor care fie au trecut prin boala, fie s-au vaccinat ar putea ajunge la 10-12 milioane de persoane, iar sub 10% din cei care au trecut prin boala, dar nu s-au vaccinat, prezinta un titru de anticorpi neutralizanti.