A vrut sa treaca frontiera cu un permis de conducere fals, cumparat cu 400 de euro

Politistii de frontiera de la Vama Albita cerceteaza un tanar din Republica Moldova care voia sa intre in tara cu un permis fals cumparat cu 400 de euro.Pe 19 ianuarie, in jurul orei 02.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un microbuz, un cetatean din Republica Moldova, de 26 de ani.In baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra mijlocului de transport si persoanei, ocazie cu care, echipa ... citeste toata stirea