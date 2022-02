Barladencele, invitate la testare gratuita in vederea depistarii cancerului de col uterin

Dupa o prima actiune, derulata in august 2021, Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Barlad, in colaborare cu Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui si Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi invita barladencele de 25 - 64 de ani la o noua actiune de testare gratuita Babes-Papanicolau, in vederea depistarii cancerului de col uterin. Caravana mobila a IRO Iasi va veni la Barlad pe 4 martie, in parcarea din fata Centrului de Permanenta, de testare putand profita atat ... citeste toata stirea