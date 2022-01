Control judiciar pentru doi hoti de cablu

Politistii Sectiei nr. 1 politie Rurala Vaslui au identificat si documentat activitatea infractionala a doi barbati, in varsta de 34, respectiv 31 de ani, din localitatea Albesti, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat.Pe 22 ianuarie, politistii vasluieni au depistat, in flagrant, doi barbati, din localitatea Albesti, care sustrageau cablu de la o retea de telecomunicatii, de pe raza localitatii Chitoc, comuna Lipovat. In baza probatoriului administrat, in cursul zilei de 23 ... citeste toata stirea