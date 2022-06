Parlamentul a decis: 24 iunie e "Ziua Iei"!

Desi, in Romania, se sarbatoreste de ani buni "Ziua Internationala a Iei" sau "Ziua Universala a Iei", abia acum Parlamentul a adoptat o lege pentru instituirea zilei de 24 iunie ca "Ziua Iei". Mai precis, este vorba despre Legea nr. 184 din 21 iunie 2022, publicata deja in Monitorul Oficial nr. 608 din 21 iunie 2022, ce va intra in vigoare exact pe 24 iunie 2022."Se instituie ziua de 24 iunie ca *Ziua Iei*. Cu prilejul *Zilei Iei*, pot fi organizate activitati culturale, sociale si artistice ... citeste toata stirea