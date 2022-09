Tanar injunghiat mortal intr-o scara de bloc din Vaslui. Doi suspecti au fost retinuti

Un barbat in varsta de 29 de ani a decedat, sambata dimineata, 17 septembrie, dupa ce in cursul noptii a fost injunghiat, fiind gasit inconstient in scara unui bloc din municipiul Husi."Politia municipiului Husi a fost sesizata, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 29 de ani ar fi fost injunghiat si se afla, in stare de inconstienta, in scara unui bloc de pe strada Stefan cel Mare din municipiul Husi. Victima a fost transportata la Spitalul municipal Husi, pentru ... citeste toata stirea