Cybill Shepherd, din Moonlighting (Maddie si David), se marita, la 62 de ani

Cybill Shepherd, care a devenit celebra in urma serialului Moonlighting, mai cunoscut insa ca Maddie si David, realizat in anii '80, in care juca rolul principal alaturi de Bruce Willis, urmeaza sa se marite, ea logodindu-se cu bijutierul devenit psiholog Andrei Nikolajevic.

Actrita in varsta de 62 de ani, care a jucat si in Taxi Driver, a mai fost casatorita cu David Ford si Bruce Oppenheim. Pana acum, starul din Client List declara ca notiunea "partener pe viata" nu poate fi intalnita in realitate, scotand din ecuatie posibilitatea unei noi casatorii, relateaza FemaleFirst.

Ea a declarat pentru New York's Daily News ca a fost ceruta de nevasta cu toate regulile etichetei, intr-o atmosfera romantica si in genunchi.

Din mariajele anterioare, Cybil are trei copii.

In 1978 actrita s-a casatorit cu dealerul de piese autor si entertainer intr-un club de noapte David M. Ford, la un an distanta ramanand gravida si urmand sa o nasca pe Clementine Ford. Cuplul a divortat in 1982.

In 1987 a ramas din nou insarcinata cu chiropractorul Bruce Oppenheim, cu care s-a casatorit ulterior. In cadrul acestei casatorii s-au nascut gemenii Cyrus Zachariah si Molly Ariel Shepherd-Oppenheim, chiar cand Moonlighting se afla in cel de-al patrulea sezon. Cei doi au divortat in 1990.

Ads

Despre actrita au existat zvonuri ca ar fi bisexuala, pe care ea nu le-a negat, afirmand ca mare parte din populatie probabil are inclinatii catre acelasi sex. Nu si-a ascuns pasiunea pentru Salma Hayek, admitand ca a avut fantezii cu ea.

In 2006 declara ca desi nu a facut nimic activ in acest sens, s-a gandit adesea cum ar fi sa iubeasca fizic o femeie, recunoscand ca acest capitol nu este incheiat.