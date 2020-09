Candidatul Pro Romania la sefia CJ Bacau, diagnosticat cu COVID-19. Cu o zi in urma s-a intalnit cu Victor Ponta si cu primarul Bacaului

Taga declara ca deocamdata este asimptomatica. Cu o zi in urma, ea apare in mai multe fotografii, alaturi de liderul partidului Victor Ponta si de primarul Bacaului Cosmin Necula, fara masca, insa afirma ca au renuntat la masca si la distantare doar cat a fost facuta fotografia, astfel ca nici Ponta si nici Necula nu corespund definitiei date persoanelor considerate "contact direct"."Dragi bacauani, dragi prieteni, Am primit astazi o veste pe care n-as dori sa o primeasca nimeni. Am fost confirmata cu noul CoronaVirus! Pe care l-am contractat in spital, la datorie, incercand sa-mi ajut pacientii, asa cum face orice medic si asistent devotat. Pentru ca indiferent de pericol, nu poti sa nu ii ajuti pe copiii in suferinta. Noi, medicii, suntem in prima linie si ne-am asumat aceste riscuri. De aceea, nu avem voie sa ne plangem. Face parte din specificul muncii noastre si, asa cum fiecare meserie are riscurile ei, medicina le are pe ale sale. Au patit-o si alti colegi si, ma tem, o vor mai pati. Fiindca boala nu alege. Iar medicii sunt si ei oameni", a scris Taga pe Facebook Ea subliniazaca ca "nu e de joaca" si ca boala e reala. Aurelia Taga a declarat la Antena 3 ca cel mai probabil in cazul ei sursa contaminarii este o colega cu care lucra in mod direct. Ea a precizat ca pentru moment nu are simptome.In ceea ce priveste imaginea in care apare alaturi de Victor Ponta si de primarul Cosmin Necula, la o masa, fara a purta niciunul masti, medicul a precizat ca aceasta situatie a durat doar cat a fost facuta fotografia si nici Ponta, nici Cosmin Necula nu se incadreaza in definitia persoanelor reprezentand contact direct.Si Victor Ponta a anuntat ca medicul Aurelia Taga este bolnava, precizand ca el respecta toate regulile pentru prevenerirea infectarii cu noul coronavirus "Doamna Doctor Aurelia Taga (candidat PRO Romania la Presedintia Consiliului Judetean Bacau) a contractat, din pacate, ca multi alti medici, noul coronavirus! Ii urez, in numele Echipei PRO Romania, multa sanatate-din pacate aceste Alegeri NU trebuiau sa aiba loc in aceste conditii / dar interesele electorale ale PNL si PSD sunt mai importante decat sanatatea publica! Eu fac campanie alaturi de candidatii PRO Romania-respectand toate regulile de siguranta (masca, dezinfectant, numar de persoane, evenimente in spatii deschise) / inclusiv momentul fotografiilor (in care imi scot masca) este organizat de staff in conditii de siguranta! Voi face tot ce tine de mine sa imi protejez familia, colegii si toti cei cu care interactionez! Dar-trag inca o data semnalul de alarma-incapatanarea lui Orban si a celor de la PNL si PSD in a face Alegeri in aceasta perioada-va aduce un cost urias pentru romani! Si raspunderea trebuie sa fie a celor vinovati!", a scris Ponta peF acebook.Cosmin Necula a anuntat ca intra in izolare. "Intru in izolare pentru siguranta tuturor! Medicul pediatru Aurelia Taga, candidata Pro Romania la functia de presedinte al Consiliul Judetean, a fost confirmata pozitiv Covid-19. La fel ca multi alti medici din cadrul SJU Bacau, doamna doctor s-a infectat in urma contactului cu un coleg de breasla. Echipa de campanie a respectat regulile impuse in contextul actual dar, cu toate acestea, luam masuri suplimentare de protectie. Pe acesta cale, va informez ca, din respect pentru bacauani si pentru colegii mei, ma voi izola pentru urmatoarele zile, atat timp cat imi vor recomanda autoritatile medicale", a scris pe Facebook Necula.