Tribunalul Argeș s-a pronunțat în dosarul tinerei din Pitești care și-a obligat fiicele în vârstă de 9 și 13 ani, să participe la spectacole pornografice difuzate pe un site dedicat la care aveau acces contra cost doar cetățenii din afara României. Femeia a fost condamnată la 13 ani de închisoare cu executare în regim de detenție și interzicerea unor drepturi, sentința nefiind definitivă.

Autoritățile norvegiene au descoperit mizeria în care erau târâte cele două fetițe și au cerut omologilor români să continue ancheta demarată în Norvegia.

Procurorii din Regatul Norvegiei au început o anchetă față de un cetăţean norvegian, sub aspectul săvârşirii de către acesta a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi agresiune sexuală asupra unui copil cu vârsta sub 14 ani, constând în aceea că în perioada cuprinsă între 2011 şi 20 februarie 2017, acesta a comandat transmisiuni live pe internet de abuz sexual asupra unui mare număr de copii cu vârste sub 14 ani, care trăiau în străinătate, în cadrul activității infracționale fiind implicați și cetățeni români, se arată în actele de acuzare. În cadrul acestei anchete, la data de 23.08.2017 Parchetul de pe lângă ÎCCJ DIICOT Piteşti a primit o cerere de comisie rogatorie prin care se solicita să verifice un cont de utilizator de Skype din România pe care norvegianul îl apela frecvent.

Ads

Perchezițiile din România au scos la iveală o dramă. În spatele contului de Skype verificat se afla o tânără, mama a două fetițe minore, una în vârstă de 9 ani și cea de-a două de 13 ani. Femeia își vindea pur și simplu fetele bărbaților care plăteau pentru spectacole pornografice cu copii.

Amatorii plăteau 100 de token-uri (monedă virtuală folosită pentru plata pe site-urile de videochat, 10 tokeni reprezentând echivalentul a 1 dolar) în schimbul cărora pornea video apelul de pe Skype pentru prestarea unui spectacol pornografic cu minorele. Fetelor li se cerea inclusiv să mimeze acte sexuale împreună, dar și cu mama lor. Cercetările au scos la lumină mult mai mulți clienți decât se credea inițial, din Norvegia, Spania, Canada, dar și faptul că, în cadrul conversaţiilor cu aceștia, femeia le oferea din proprie iniţiativă pe cele două fiice ale sale minore, (cu vârstele de 9 ani, respectiv de 13 ani la debutul activităţii infracţionale) pentru showuri de videochat, potrivit documentului citat.

Ads

Ororile la care au fost obligate fetele să participe au durat doi ani și sunt de nedescris. Nu doar că apăreau dezbrăcate în fața clienților, ci trebuiau să participe la acte sexuale și să interacționeze fizic inclusiv cu mama lor și să răspundă comenzilor (să se masturbeze, să-și introducă obiecte în vagin, să îi sărute mamei organul genital etc) celor care plăteau pentru așa ceva.

În timpul audierilor, femeia a explicat că a ajuns să-și implice fiicele într-o astfel de situație din cauza lipsurilor material, spectacolele pornografice cu minori fiind mult mai bine plătite.

Deşi au fost întocmite de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ DIICOT ST Piteşti ordine europene de anchetă care au fost înaintate către autoritățile din țările de unde erau clienții, prin care s-a solicitat identificarea persoanelor cu care piteșteanca a corespondat prin intermediul aplicației Skype și cărora le-a oferit spectacole de videochat în care le-a implicat pe fetele sale minore, organele de poliție din aceste țări nu au putut identifica niciuna dintre persoanele suspecte în cauză pentru a putea fi audiate.

A fost inculpată și trimisă în judecată doar piteșteanca, aceasta fiind acuzată de trafic de minori, de viol şi de rele tratamente aplicate minorilor. Pe lângă pedeapsa cu închisoare de 13 ani de detenție, femeia a fost obligată de instanță să plătească fiicelor sale câte 50.000 de lei daune morale.

Ads