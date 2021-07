Viktor Orban, dupa ce a vizitat rezerva de aur a Ungariei: "Lumea nu isi mai poate continua viata de dinaintea pandemiei. Avem nevoie de rezerve" VIDEO

Dupa ce a vizitat in compania guvernatorului bancii centrale rezerva de aur pastrata in MNB, Viktor Orban a subliniat: "Cantitatea mare de aur este importanta pentru oameni, pentru ca ei au nevoie de bani, iar pentru aceasta banii trebuie sa aiba valoare. Valoarea banilor este garantata de trei factori: aurul, banca centrala si guvernul - a adaugat el."Vin vremuri confuze, vin vremuri periculoase, lumea nu isi mai poate continua viata de dinaintea pandemiei, in asemenea vremuri avem nevoie de rezerve, de acoperire si de siguranta" - a spus prim-ministrul, care a multumit guvernatorului Gyorgy Matolcsy pentru faptul ca MNB ofera tarii aceste rezerve, aceasta acoperire si securitate El a reamintit ca, in urma cu cativa ani, a observat ca a inceput o miscare pe piata aurului, ca s-au schimbat politicile de cumparare si de stocare ale bancilor centrale. Asa cum s-a vazut, s-a format convingerea ca, desi exista bani pe piata si credite accesibile din abundenta, vor urma vremuri in care sprijinirea doar pe credit nu ofera siguranta.Prim-ministrul a afirmat ca, prin urmare guvernul, respectand independenta bancii centrale, a decis ca rezervele de aur "sa creasca si sa fie pastrate acasa", insa banca centrala a fost cea care a hotarat cu cat sa creasca rezervele de aur si cand sa fie aduse in tara.Viktor Orban a atras atentia si asupra faptului ca procedura de a readuce in tara rezervele de aur dureaza mai multi ani, iar in Ungaria, nu numai banii, dar si aurul se pastreaza in cele mai moderne conditii de securitate internationale. Nu vorbim de o "dugheana", Ungaria ocupa un loc foarte avansat si in cursa tehnologiilor, a spus premierul.Gyorgy Matolcsy, guvernatorul MNB, a afirmat: "Suntem intr-un moment special si plin de bucurie, deoarece aurul natiunii s-a intors acasa, rezerva de aur a Ungariei a crescut".El a multumit pentru munca tuturor celor care au participat la repatrierea celor 63 de tone de aur care au sosit in Ungaria in ultimul an.Guvernatorul bancii a apreciat ca momentul este unul foarte special in istoria economiei, deoarece nivelul rezervei de aur a Ungariei nu a fost niciodata atat de mare.Guvernatorul MNB a reamintit ca banca centrala a decis in 2018, pe baza sfatului strategic al prim-ministrului, sa creasca de 10 ori rezervele de aur ale Ungariei, iar anul trecut s-a hotarat o noua crestere, astfel ca rezervele de aur constituie in prezent 94,5 tone.Guvernatorul a subliniat ca in aceste conditii Ungaria a trecut de pe locul 56 la 36 in clasamentul mondial al rezervelor de aur si a trecut de pe locul sase pe locul trei in regiune, unde doar rezerva de aur a Poloniei si a Romaniei sunt mai consistente. In acelasi timp - a continuat Matolcsy - Ungaria a devenit un lider regional in privinta rezervelor de aur pe cap de locuitor. El a precizat ca fiecarui ungur ii revin 0,31 uncii de aur, ceea ce este deja o cifrarespectabila, insa el reprezinta doar o treime din cantitatea din Austria, asa ca se poate inca "si mai mult".