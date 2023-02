Reacția neașteptată a premierului maghiar Viktor Orban: A recunoscut că Rusia nu poate câștiga războiul cu Ucraina

Ppremierul ungar Viktor Orban și-a exprimat opinia despre „cel mai rapid sfârșit al războiului” din Ucraina. El le cere Kievului și Moscovei să se așeze la masa negocierilor.

Ieri, 23 februarie, pe pagina sa de Twitter, Orban a publicat o postare în care afirma că Federația Rusă nu poate câștiga acest război, întrucât întreaga lume occidentală este în spatele Ucrainei.

Totuși, în același timp, el a reamintit din nou că Federația Rusă este o putere nucleară și că Moscova „nu poate” fi aruncată într-un colț. Potrivit lui Orban, în viitor, orice acțiune îndreptată împotriva Moscovei ar putea provoca un război nuclear.

Miercuri, 22 februarie, premierul ungar a avut o întrevedere cu ușile închise cu membri ai partidului său, Fidesz. După aceea, a ținut un discurs în parlament referitor la războiul din Ucraina.

În discursul său, Orban a declarat încă o dată că Budapesta nu își va schimba opinia pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ungaria încearcă în toate modurile posibile să încetinească un pachet de noi sancțiuni UE împotriva Rusiei.

La începutul acestei săptămâni, Orban a ameninţat că nu va vota prelungirea actualelor sancţiuni cu încă un an dacă nu vor fi scoase de pe „lista neagră” patru nume de politicieni din Federaţia Rusă.

