FOTO Imaginea pe care ministrul Muncii a vazut-o cand s-a dus la sediul ITM Arges: "Birourile goale.Stiu ca este perioada concediilor, insa aceasta nu este o scuza"

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a mers la sediul ITM Arges si a gasit doar birouri goale. Politicianul scrie pe Facebook ca a fost la Pitesti, deoarece si-a propus sa mearga in teritoriu des si deoarece nu vrea sa se limiteze la citit rapoarte din birou."Stiu ca este perioada concediilor, insa aceasta nu este o scuza pentru a reduce ritmul de lucru."

Violeta Alexandru a postat pe reteaua de socializare si fotografii de la ITM Arges, cu birourile goale. Anterior, ministrul Muncii fusese in control si la Casa de Pensii Arges.

"Toti angajatii sunt pe teren, mi s-a spus. Am cerut sa mergem pe teren, inopinat, sa vada chiar Inspectorul Sef, o firma la intamplare din lista locatiilor in care ar fi trebuit sa fie echipa ITM in control.

Conducerea nu avea informatii concrete privind locatia fiecarui inspector sau firmele pe care urma sa le verifice. La statistici totul este bine, in teren se vad altfel de lucruri. De aceea, nu renunt la teren. O sa revin si aici dupa ce primesc toate informatiile," conchide Violeta Alexandru.