Boala care i-a speriat pe români: "Ce drac de virus umblă? Efectiv ne-a luat pe rând". Simptomele pe care le au

Odată cu încheierea vacanțelor și revenirea elevilor în școli, a crescut numărul îmbolnăvirilor.

Săptămâna trecută au fost înregistrate în România aproape 15.000 de cazuri noi de COVID-19, fiind vorba despre o creștere de 32,4% față de cele 11.000 de cazuri noi înregistrate în săptămâna precedentă.

Astfel, în perioada 18 – 24 septembrie, s-au înregistrat 14.861 cazuri noi de COVID-19.

Subiectul este dezbătut și în mediul online. Un român a relatat că 10 dintre cei 16 membri ai familiei sale s-au îmbolnăvit, având aceleași simptome care pare o formă de enterocolită, potrivit acestuia.

"Ne-a luat pe rând, unul câte unul"

"În ultimele 2 săptămâni, 10 membri (de la copil de 1 an până la adulți de 60+) de familie out of 16 au avut următoarele simptome: - stare de greață + vomă

- febra

- dureri musculare/spate, etc.

- slăbiți

- diaree

Efectiv ne-a luat pe rând, unul câte unul. Eu am zăcut o zi întreagă, de am zis că nu mi-a fost rău toată viață mea. Am întrebați și alți prieteni/vecini/colegi, și toți au avut cel puțin câte un caz asemănător.

Ce draci mai sunt și ăștia?

LE: nu e despre nicio o teorie a conspirației, că văd că au apărut băieții. Întreb doar că, în 30+ ani, nu am avut niciodată atâția "apropiați" loviți atât de repede. Înțeleg că e o formă de enterocolită, dar în halul asta de rapid să se răspândească?", a scris acesta pe Reddit.

Un amestec de răceli comune, gripă și COVID

Mulți dintre cei care au comentat au relatat situații similare.

"Alege: influenza, RSV, adenoviruși, SARS-CoV-2, enteroviruși. Dacă ați fost în concediu și/sau aveți copii la grădiniță, și locuiți în aceeași gospodărie, atunci pariez pe enterovirus."

"Prima săptămână de școală și grădiniță: viroze respiratorii. A două săptămână: enterite infecțioase. Iar acum un amestec de răceli comune, gripă și COVID. Asta este pe zona Comarnic."

"Posibil să fie COVID, sau vreo viroză cu alt virus decât Covid. Aseară am ieșit cu niște prieteni în oraș (București). Am băut apă și cafea, fără alcool. Am mers cu STB până la birou. De dimineață oleacă de răgușeală, oleacă de febră, oleacă de durere de cap, oleacă de amețeală. Am băgat un test rapid, a ieșit negativ. Am prieteni/colegi care au luat covid în ultimele 2 săptămâni."

"Am avut și eu și soția și copilul"

"Nu știu ce a fost, dar și eu am avut. S-a instalat în câteva ore și o zi întreagă am zăcut, febra, greață."

"Covid. Exact astea sunt simptomele pe care le-am avut și eu, și copilul, și soția."

"COVID, am avut și eu și soția și copilul. L-am luat exact când a început școala. Nu ieși pozitiv decât aproximativ a patra zi după apariția simptomelor, probabil când virusul începe să se reproducă. M-am testat în fiecare dimineață după ce a ieșit pozitiv copilul și eram negativ și m-am pozitivat după 4 zile abia."

"E epidemie de covid din nou, aș putea zice un nou val, și nu doar în Ro, ci internațional, că o nouă pandemie, poate o să îmi iau downvote dar nu îmi pasă, asta e adevărul, aproape toată familia a avut covid începând din August și încă au unii cunoscuți."

"E tulpina Eris a Covid"

"E covid frate, varianta Eris care nu dă simptome foarte grave să te țină la pat așa că oamenii ies afară bolnavi simptomatici și FĂRĂ MASCĂ. Așa a luat și la noi toată familia."

"E tulpina Eris a covid. E ditamai valul în România. Nu (prea) omoară dar te poate lăsă cu tot felul de simptome ciudate luni în șir."

"Covid cel mai probabil, dar nu mai e la modă așa că în știri nu mai apare".