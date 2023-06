Interlop notoriu arestat în scandalul fraților Tate. Cine este Vlad Obu, influencerul cu 60.000 de urmăritori pe Instagram

Interlopul Vlad Obu, apropiat al fraților Andrew și Tristan Tate, a fost arestat miercuri, 14 iunie, într-un dosar de proxenetism.

Acesta a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma unor percheziții care au avut loc în trei județe.

Anchetatorii fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi instigare publică. Victimele, recrutate prin metoda loverboy, erau obligate prin violenţă fizică să producă materiale video cu conţinut sexual explicit. Ele aveau tatuat numele sau portretul celui care le exploata, au mai transmis procurorii.

Tribunalul Cluj a decis arestarea preventivă a altor trei suspecți în același dosar, potrivit realitatea.net. Până în prezent, autoritățile au identificat șapte victime.

Vlad Obu, patronul unui studio de videochat, a devenit cunoscut după ce s-a afișat pe rețelele sociale ca având o viață de lux. El are și un podcast pe Youtube, unde abordează subiecte controversate, potrivit Știri de Cluj.

În urmă cu câteva luni, Vlad Obu a recunoscut că este prieten cu Andrew și Tristan Tate, dar a negat că ar fi implicat în afaceri cu cei doi britanici.

”Sunt audiat ca martor, deocamdată. Nu am avut conexiuni de business cu frații Tate. Eu am altfel de discurs public. Nu are legătură cu frații Tate”, spunea Vlad Obu în ianuarie, la Antena Stars, după ce au fost reținuți cei doi frați britanici.