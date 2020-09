Putin il sustine in continuare pe Lukasenko. Ii da 1,5 miliarde de dolari si trupe de politie in ajutor: "Prietenii la nevoie se cunosc"

Foto: kremlin.ru

Multumirile lui Lukasenko

Marsul din Minsk

"Stim de propunerea dumneavoastra de a incepe sa lucrati la o Constitutie. Cred ca este logic, oportun si practic", a spus Putin la inceputul intalnirii lor la resedinta prezidentiala din statiunea Soci de pe litoralul rus al Marii Negre.In cadrul acestei prime intalniri dintre cei doi presedinti de la izbucnirea protestelor antiregim in Belarus, Putin a subliniat ca belarusii trebuie sa-si rezolve singuri criza survenita in urma alegerilor prezidentiale din 9 august."Suntem pentru ca belarusii insisi, fara sugestii si presiuni din exterior (...), sa rezolve aceasta situatie si sa gaseasca o solutie comuna", a spus Putin, citat de agentiile de presa ruse.Presedintele rus, care a anuntat recent crearea unei forte de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului in caz de nevoie, a subliniat ca Moscova isi va indeplini obligatiile in cadrul Uniunii statale comune si al Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva.El a subliniat ca Rusia considera Belarus drept un aliat foarte apropiat si a anuntat ca Moscova a convenit cu Minskul acordarea unui imprumut rusesc in valoare de 1,5 miliarde de dolari, conform TASS."Ne-am inteles ca Rusia va acorda Belarus in acest moment dificil un imprumut de stat de 1,5 miliarde de dolari si o vom face. In prezent, din cate stiu, ministrii nostri de finante lucreaza la aceasta problema", a afirmat presedintele rus.La randul sau, Lukasenko le-a multumit lui Putin si poporului rus pentru sprijinul acordat atunci cand au izbucnit protestele in masa la Minsk si alte orase din tara."Ati actionat intr-un mod foarte decent. Prietenii la nevoie se cunosc", a spus el. Lukasenko, care a criticat tentativele rusesti de destabilizare a situatiei din tara sa de-a lungul intregii campanii electorale, a spus ca "si-a invatat lectia".El a denuntat ca, la 15 km de granita belarusa, SUA au desfasurat trupe si tancuri, ceea ce a determinat Minskul sa-si mobilizeze armata in regiunea Grodno, la granita cu Lituania si Polonia.Din acest motiv, Lukasenko considera necesar ca Moscova si Minskul sa-si pregateasca armatele pentru a "contracara" o eventuala agresiune straina.In acest sens, Putin a indicat ca trupele Rusei, dislocate incepand de luni in Belarus pentru manevre antiteroriste "Fratia Slava", se vor intoarce la bazele lor la sfarsitul exercitiilor.Intalnirea dintre Putin si Lukasenko intervine la o zi dupa ce un nou mars pasnic impotriva presedintelui belarus a avut loc duminica la Minsk, in cursul caruia cel putin 770 de manifestanti au fost arestati.Una din figurile de prim-plan ale opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia - contracandidata lui Lukasenko din partea opozitiei la alegerile prezidentiale din 9 august - l-a avertizat luni pe Putin ca acordurile semnate cu Lukasenko nu vor avea nicio valoare legala."As dori sa-i reamintesc lui Vladimir Putin ca orice se va conveni in cadrul reuniunii de la Soci va ramane fara valoare legala. Noul guvern va revizui toate acordurile semnate de catre Lukasenko in mod nelegitim", a insistat ea intr-o declaratie transmisa de la Vilnius, capitala Lituaniei, unde a fost fortata sa se refugieze dupa alegerile prezidentiale."Imi pare foarte rau ca ati decis sa dialogati cu un uzurpator si nu cu poporul din Belarus", mai subliniaza ea in declaratie.