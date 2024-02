Prima reacție a lui Putin după ce a fost numit de Biden „ticălos nebun”: „Am perfectă dreptate”

Vladimir Putin l-a lăudat ironic, joi, pe Joe Biden pentru că l-a numit "ticălos nebun", spunând cu un zâmbet că remarca arată de ce Kremlinul consideră că Biden este un viitor preşedinte american preferabil lui Donald Trump, relatează Reuters.

Joe Biden a vorbit miercuri seară, la San Francisco, în cadrul unui eveniment de strângere de fonduri pentru campania sa electorală, despre ameninţările cu care se confruntă lumea, menţionând riscul unui conflict nuclear şi ameninţarea existenţială reprezentată de schimbările climatice.

"Aceasta este cea mai recentă ameninţare existenţială. Este vorba despre climă. Avem un ticălos nebun ca acest tip, Putin, şi alţii, şi trebuie să ne facem în continuare griji cu privire la conflictul nuclear, dar ameninţarea existenţială pentru omenire este clima", a declarat Joe Biden în faţa unui mic grup de donatori.

Ocupantul democrat al Casei Albe a folosit termenul "SOB", prescurtare în engleză de la "son of a bitch" (fiu de căţea).

Întrebat joi, de televiziunea publică rusă, despre comentariile "grosolane" ale preşedintelui american, Vladimir Putin a zâmbit ironic, muşcându-şi buza înainte de a privi spre pământ.

"Suntem gata să lucrăm cu orice preşedinte", a spus el, reiterând comentarii făcute în trecut. "Dar cred că, pentru noi, Biden este un preşedinte preferabil şi, judecând după ceea ce tocmai a spus, am perfectă dreptate", a comentat Putin cu un zâmbet în colţul gurii.

