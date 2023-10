Volodimir Zelenski, despre integrarea Ucrainei în UE: „Este doar o chestiune de timp”

Preşedintele Volodimir Zelenski a spus luni seara, în discursul video adresat compatrioţilor, că Ucraina va deveni în mod sigur membră a Uniunii Europene, concluzia fiind formulată după o zi de intense contacte diplomatice, care a marcat o premieră: miniştrii de externe din UE s-au reunit în afara blocului comunitar, la Kiev.

„Astăzi este o zi europeană, a Uniunii Europene în Ucraina. Este o zi extrem de simbolică: puteţi simţi cum va arăta, cum va suna, ce probleme vor fi abordate şi cum vor fi ele rezolvate atunci când Ucraina va adera pe deplin la Uniunea Europeană. Astăzi, Consiliul pentru Afaceri Externe al UE a avut o reuniune în afara blocului comunitar, la Kiev.

Au fost prezenţi toţi miniştrii de externe ai statelor membre, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell. A fost o reuniune foarte productivă şi informativă. Aceasta este cu adevărat în interesul întregii Europe. Este pentru prima dată când acest Consiliu a organizat o astfel de reuniune în afara Uniunii Europene”, a arătat Zelenski.

„Ştim cu toţii că este doar o chestiune de timp până când Ucraina va deveni membră a UE. Aşadar, reuniunea a avut loc de fapt în UE. În mod obiectiv, ţara noastră este un lider în protejarea fundamentelor pe care se bazează unitatea europeană modernă, care preţuieşte libertatea umană şi egalitatea naţiunilor, preţuieşte dreptul internaţional. Astăzi, am vorbit, în special, despre aderarea deplină a Ucrainei la UE”, a anunţat preşedintele ucrainean.

El a spus că principalul obiectiv al Kievului este de a obţine în acest an o decizie a UE pentru a începe negocierile de aderare. „Iar astăzi am auzit încă o dată, în cadrul reuniunilor şi discuţiilor, că acest lucru este absolut posibil”, a spus Zelenski, care a promis că Ucraina îşi va îndeplini cu siguranţă partea pe care o are de făcut - cele şapte recomandări ale Comisiei Europene.

„Şi este foarte important să existe o disponibilitate similară pentru o decizie politică privind Ucraina, pentru începerea negocierilor, din partea Uniunii Europene, din partea tuturor statelor membre”, a subliniat Zelenski.

„Astăzi am avut ocazia să vorbesc cu toţi diplomaţii de top ai UE la nivel bilateral, la nivelul întregii comunităţi. Am avut o discuţie bună. Şi pe multe subiecte. Cea mai importantă, desigur, este apărarea noastră în acest război, care reprezintă agresiunea Rusiei nu numai împotriva Ucrainei ca stat, ci şi împotriva Ucrainei ca simbol al modului în care poate fi Europa liberă şi democratică”, a menţionat Zelenski.

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a anunţat că propune Kievului pentru anul viitor un nou ajutor bilateral în valoare de 5 miliarde de euro, fonduri din Facilitatea europeană pentru pace.

Pe de altă parte, Kievul pledează pe lângă UE pentru noi măsuri care să contracareze eforturile Rusiei de a eluda sancţiunile internaţionale. „Le mulţumesc partenerilor noştri pentru sprijinul lor - militar, economic şi sancţiuni. Astăzi am acordat o atenţie deosebită problemei sancţiunilor şi a încercărilor Rusiei de a le eluda. Cred că fiecare încercare a Rusiei de a înşela regimurile de sancţiuni şi dreptul internaţional necesită un răspuns puternic din partea lumii. Orice infractor - şi mai ales infractori precum cei de la Moscova - înţelege doar limbajul forţei şi inevitabilitatea pedepsei”, a subliniat preşedintele ucrainean.

ITALIA ŞI DANEMARCA SE IMPLICĂ ÎN RECONSTRUCŢIE

El a spus că a avut întâlniri bilaterale „bune” cu Josep Borrell şi cu viceprim-ministrul şi ministrul afacerilor externe al Italiei, Antonio Tajani, cu care a discutat despre apărarea şi cooperare. Italia se va ocupa de reconstrucţie la Odesa, a anunţat Zelenski „Îi sunt recunoscător domnului Borrell pentru sinceritatea şi buna sa credinţă în Ucraina, pentru sprijinul său continuu. Aş dori, de asemenea, să mulţumesc întregii Italii şi personal doamnei Giorgia Meloni (premierul Italiei) şi ministrului italian al afacerilor externe pentru asistenţa deosebit de sensibilă, în special în reconstrucţia oraşului Odesa: am semnat un acord cu Italia pentru a restaura Catedrala Schimbării la Faţă din Odesa, care a fost distrusă de Rusia, de o rachetă rusească. Indiferent cât de mult distruge Rusia istoria şi cultura, Europa este capabilă să restaureze totul. Şi aceasta este puterea Europei, a Europei noastre - liberă şi solidară”, a subliniat Zelenski.

El a mai anunţat că Danemarca a decis să deschidă un consulat la Mikolaiv. „Acesta este un exemplu emblematic de patronaj al reconstrucţiei regiunii şi o modalitate absolut eficientă de a pune în aplicare acordurile noastre cu prim-ministrul Frederiksen. Vă mulţumim!”, a transmis Zelenski.

Liderul de la Kiev a mai spus că a avut discuţii „substanţiale” despre activitatea porturilor ucrainene, precum şi despre securitatea la Marea Neagră. „Am vorbit, de asemenea, despre exporturile de cereale şi despre stabilitatea alimentară în lume”, a declarat Zelenski, în condiţiile în care Rusia a ieşit în iulie din acordurile care permiteau exportul în siguranţă al cerealelor ucrainene pe Marea Neagră, iar Kievul a anunţat că va crea un coridor umanitar propriu.

Zelenski a menţionat că a vorbit cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre cooperarea politică, dar şi despre modalităţile de solidaritate în Europa şi despre exportul de cereale ucrainene şi sprijinul pentru fermierii ucraineni.

„Este foarte important ca toată lumea din Europa să adere la standardele europene şi să nu încalce acordurile încheiate. Acesta este un principiu clar al Ucrainei şi este important ca acelaşi principiu să stea la baza deciziilor tuturor actorilor politici europeni”, a punctat Zelenski, în condiţiile în care Ungaria, Polonia şi Slovacia au anunţat că vor impune embargouri unilaterale pentru importul de cereale ucrainene.

Zelenski a mai spus că a discutat în cursul zilei şi despre consolidarea apărării aeriene ucrainene şi le-a mulţumit partenerilor pentru „înţelegere”.

El a subliniat în acest sens sprijinul constant al Estoniei. „M-am întâlnit cu ministrul apărării din Estonia. Sunt recunoscător pentru sprijinul deja acordat. Şi este un sprijin tangibil. 16 pachete de apărare din partea Estoniei. Astăzi am discutat despre continuarea cooperării noastre”, a spus Zelenski, continuând să facă bilanţul întâlnirilor diplomatice avute.

El a mai anunţat că a vorbit şi cu premierul spaniol Pedro Sanchez. „I-am mulţumit pentru apărarea sa de principiu şi pentru sprijinul politic. Ucraina aşteaptă cu nerăbdare o preşedinţie spaniolă eficientă a Consiliului UE”, a spus Zelenski într-o aluzie la o concluzie favorabilă Kievului în ceea ce priveşte deschiderea negocierilor de aderare cu UE. Preşedinţia spaniolă a Consiliului UE se încheie la sfârşitul acestui an.

Liderul ucrainean susţine, de asemenea, că formula ucraineană de pace - care presupune eliberarea tuturor teritoriilor confiscate de ruşi - câştigă din ce în ce mai mult sprijin în rândul comunităţii internaţionale.

În finalul discursului său, Zelenski a mulţumit din nou soldaţilor ucraineni, nominalizând câteva brigăzi implicate în luptele de pe front.

„Glorie tuturor celor care luptă pentru ţara şi poporul nostru! Mulţumim tuturor celor care ne ajută! Tot sprijinul pentru Ucraina, fiecare pas pentru a ne ajuta va fi returnat celor care ne sprijină sub forma securităţii globale. Când agresiunea rusă va pierde pe teritoriul nostru, însăşi ideea de agresiune va fi înfrântă. Dreptul internaţional poate învinge doar acum - doar aici, doar în Ucraina. Şi va învinge. Noi vom învinge!”, a transmis Zelenski.