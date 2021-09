Imagini unice din timpul filmărilor pentru muzicalul ”Veronica”. Rolul uriaș avut de tatăl Manuelei Hărăbor în realizarea filmului celebru

Machetele au fost realizate de ”domnul profesor” Enache Hărăbor, tatăl actriței Manuela Hărăbor , unul dintre cei mai apreciați machetiști ai cinematografiei românești.De numele machetistului Enache Hărăbor se leagă și primul film românesc cu temă SF, ”Galax, omul păpușă”, din 1983, scris și regizat de Ion Popescu-Gopo.Talentul său de geniu, cum este apreciat de către colegii de platou, a dat viață morii motanului Dănilă în secvența în care toate personajele cântă și dansează. Să faci în așa fel încât să pară că o clădire dansează era o adevărată provocare tehnică în anii '70.”Era singur în atelierul lui, sculpta, făcea toate machetele, te înmărmurea când vedeai cum lucra. A fost unul dintre cei mai excepționali colaboratori pe care i-am avut (…) eu eram cu scenariul de la Veronica. Domnule Hărăbor, dumneata ai putea să faci în așa fel o machetă în care să danseze moara motanului. A fost o nebunie, o nebunie”, povestește regizorul Elisabeta Bostan într-un interviu postat pe pagina de Facebook a Studiourilor Buftea.Filmările care au avut loc la Buftea, Otopeni și Mogoșoaia, au început în 1972, iar un an mai târziu, în toamna anului 1973, are loc premiera în București, simultan la cinematografele Patria și Gloria.Veronica a fost interpretată de Lulu Mihăescu, Margareta Pâslaru a dat viață Zânei Zânelor, dar și educatoarei de la casa de copii, Dem Rădulescu l-a interpretat pe motanul Dănilă, iar Vulpea Șireată a fost interpretată de către Vasilica Tastaman. Din distribuţia filmului mai fac parte Angela Moldovan (îngrijitoarea Smaranda), George Mihăiţă (șoricelul Aurică), Cornel Patrichi (Licuriciul) pentru ca în Veronica se întoarce să-l regăsim în distribuție și pe Florian Pittiș.Fotografii de colecție surprinse în timpul filmărilor pentru muzicalulSubiectul:Veronica (Lulu Mihăescu) este o fetiță care trăiește într-un cămin de copii. De ziua ei, când împlinește 5 ani, Zâna cea bună/educatoarea casei de copii îi dăruiește o traistă fermecată. Ciudatul cadou are o calitate specială: poate îndeplini orice dorință, dar cu o singură condițile, stăpăna ei trebuie să fie cuminte, darnică și prietenoasă. Fetița ignoră însă acest aspect și se hotărăște să păstreze trăistuța doar pentru ea. Este motivul pentru care rămâne fără cadou. Veronica și prietenii ei se hotărăsc să pornească în căutarea trăistuței și așa ajung pe tărâmuri de basm, în pădurea fermecată, unde întâlnesc personajele despre care auziseră doar în povești.Cheltuieli de producție au fost 5.704.000 lei pentru ambele filme , Veronica și Veronica se întoarce care au fost filmate simultan.Veronica a fost premiat cu trei distincții importante în acea perioadă:1973 - ACIN - Premiul special (Elisabeta Bostan) și Premiile pentru decoruri, costume și coloană sonoră1973 - Moscova - Medalia de bronz pentru cel mai bun muzical pentru copii1973 - Giffoni Valle - Mențiune specială