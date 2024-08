Lacul Lebedelor, cel mai vizionat balet al tuturor timpurilor, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 30 octombrie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul de balet "Lacul Lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski. Regia si coregrafia poarta semnatura lui Gheorghe Iancu, scenografia a fost realizata de catre Luisa Spinatelli, iar lighting design-ul de catre Camilla Piccioni. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea.

Legenda despre printese transformate in lebede de un vrajitor rau, in care vraja lui poate fi spulberata numai prin iubirea unui print, ramane si in zilele de astazi poate cea mai frumoasa poveste de balet ce a fost lasata posteritatii.

Coregraful Gheorghe Iancu, despre spectacolul de pe scena Operei Nationale Bucuresti:

"Am crescut si am visat cu Lacul lebedelor. Nu stiu ce ma fascina... poate maiestria coregrafului Oleg Danovski, dansatorii sau toate impreuna. Cred ca traditia atrage foarte tare publicul fiindca ce am ales sa mentin din versiunea clasica este capodopera, deci nemuritoare. Am considerat ca este foarte bine sa plasez spectacolul in epoca in care a trait Ceaikovski. Este o epoca foarte eleganta, dupa parerea mea.

Am fost foarte interesat de istoria ultimului tar rus si am gasit ca este o legatura foarte buna din punct de vedere muzical. Putem sa-i spunem balet neoclasic, dar are si zone moderne. Niciodata nu am dorit sa pun o stampila stilistica.

Pentru mine stilul trebuie sa fie subjugat ideii. Ideea primeaza. Stilul se definitiveaza din mers. Erotismul este ceva ce imi apartine. Este greu sa vorbesti despre sine, dar intotdeauna senzualitatea si erotismul au facut parte din expresia mea artistica, ca om si ca dansator, si au un mare impact in viata mea, in tot ce am facut, insa cu precadere in teatru."

Ads

Urmatoarea reprezentatie va avea loc duminica, 10 noiembrie, incepand cu ora 18:30.

Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).

Sponsor oficial: Enel Green Power

Sponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas

Parteneri: Casa de Flori, Artmark, Sansha

Partener de traditie: RFI Romania

Parteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei

Ads