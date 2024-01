SUA lansează noi atacuri în Yemen pentru a distruge rachete balistice. Un petrolier deținut de Grecia, lovit de o rachetă lansată de huthi

Armata americană a efectuat marţi noi atacuri în Yemen - vizând patru rachete ale rebelilor huthi - care reprezentau o ”ameninţare iminentă” la adresa navelor comerciale şi militare, anunţă un oficial american, relatează AFP.

”Statele Unite au efectuat atacuri de autoapărare împotriva a patru rachete baliestice ale huthi, care constituie o ameninţare iminentă la adresa navelor comerciale şi bastimentelor Marinei americane (US Navy)”, declară sub protecţia anonimatului acest oficial american.

Un petrolier deținut de Grecia a fost atacat marți în largul coastelor Yemenului, în Marea Roșie, într-un incident care este atribuit unui șir de atacuri similare ale rebelilor conduși de Houthi, scrie ekathimerini.com.

Firma britanică de securitate maritimă Ambrey a precizat într-o notă de informare că un vrachier deținut de Grecia și aflat sub pavilion maltez, Zografia, ar fi fost vizat și a fost lovit de o rachetă în timp ce se afla în tranzit spre nord în Marea Roșie, la 76 de mile nautice la nord-vest de orașul-port Saleef din Yemen.

