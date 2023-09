Zelenski nu l-a convins pe Biden să îi dea rachete cu rază lungă de acțiune. Ce cuprinde noul pachet de asistenţă militară

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat joi, la Washington, să consolideze sprijinul SUA pentru ţara sa, având întâlniri la Pentagon, la Congres şi în final la Casa Albă, unde a fost primit de preşedintele Joe Biden. Însă, pe fondul scepticismului republicanilor cu privire la o nouă rundă de ajutor militar pentru apărarea împotriva Rusiei, liderul de la Kiev nu a reuşit să convingă administraţia Biden să includă în noul pachet de asistenţă militară anunţat, în valoare de 325 de milioane de dolari, şi mult doritul sistem de rachete cu rază mai lungă de acţiune ATACMS.

După ce miercuri a căutat sprijin internaţional la Naţiunile Unite, Zelenski a venit joi la Washington într-o vizită fulger care a inclus întâlniri cu lideri militari la Pentagon, o vizită la Capitoliul SUA, apoi o primire la Casa Albă, înainte de a ţine, seara, un discurs la muzeul Arhivelor Naţionale.

Preşedintele ucrainean, în obişnuita sa ţinută kaki, şi soţia sa, Olena Zelenska, au fost întâmpinaţi la Casa Albă de Joe şi Jill Biden cu covor roşu, drapele şi soldaţi în ţinută de gală. Cei doi şefi de stat s-au deplasat apoi în Biroul Oval, unde preşedintele american a promis că se va asigura că "lumea va fi alături de Ucraina".

Watch the moment Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and Ukraine's First Lady Olena Zelenska shake hands with US President Joe Biden and US First Lady Jill Biden at the White House. https://t.co/d4NochtaA7

