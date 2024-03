A fost inaugurat noul Terminal T4 al Aeroportului International Iasi

Astazi, a fost inaugurat noul Terminal T4 de la Aeroportul International Iasi. Constructia are trei niveluri, sapte porti de imbarcare si 20 de birouri check-in. Este singurul terminal din regiune prevazut cu trei porti de imbarcare aeriana a pasagerilor.T4 are o suprafata de peste 30 de mii de metri patrati si poate procesa cel putin 3,5 milioane de pasageri pe an.Va deservi fluxurile Schengen si legaturile interne, in timp ce terminalul T3 va fi destinat ... citește toată știrea