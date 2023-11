Jucatorii din industria ieseana de IT, in cadrul careia lucreaza aproximativ 15.700 de angajati, se lupta cu un deficit de forta de munca intre 1.500 - 2.000 de persoane anual, in timp ce cele mai multe estimari ale specialistilor arata ca Iasul aduce pe piata doar 1.000 - 1.200 de absolventi ai facultatilor si sectiilor de profil din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza"(UAIC) si Universitatii Tehnice (TUIASI). Mai grav: cifrele de scolarizare au scazut in unele cazuri, in loc sa creasca. ... citeste toata stirea